Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США: что известно

Инна Ковенько
14 декабря 2025, 21:12
35
Макрон заверил, что Франция и в дальнейшем будет стоять рядом с Украиной, чтобы способствовать построению прочного и длительного мира.
Зеленский провел переговоры с Макроном перед встречей с представителями США
Зеленский провел переговоры с Макроном перед встречей с представителями США / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, википедия

Коротко:

  • Зеленский провел разговор с Макроном перед встречей с представителями США в Берлине
  • Макрон подтвердил поддержку Украины и призвал к длительному миру

Зеленский провел переговоры с Эмманюэлем Макроном перед тем, как начал свою встречу с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине.

Сначала о разговоре написал Макрон. Он отметил, что американцы, европейцы и украинцы хотят только мира, пока Россия продолжает свою агрессивную войну, Украина стоит непоколебимо.

видео дня

"Франция есть и будет оставаться рядом с Украиной, чтобы построить прочный и длительный мир - такой, который может гарантировать безопасность и суверенитет Украины, а также Европы, в долгосрочной перспективе. Я благодарю всех украинских, европейских и американских переговорщиков, мобилизованных для достижения этой цели", - заявил также Макрон.

Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку.

"Я был рад пообщаться с вами сегодня перед моей встречей с посланцами президента Трампа. Мы тесно координируем свои действия и работаем вместе ради нашей общей безопасности", - добавил президент Украины.

Встреча Владимира Зеленского с представителями США в Берлине уже началась.

Как можно ускорить завершение войны - мнение эксперта

Бывший глава Луганской ВГА и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в комментарии Главреду отметил, что главной причиной затягивания войны является нерешительность Запада.

По его словам, Россия имеет ряд слабых мест, удары по которым могли бы существенно снизить ее военный потенциал. Однако отсутствие системного давления со стороны союзников позволяет Кремлю продолжать агрессию годами.

"Взять хотя бы санкционные удары по России: с начала их введения некоторые европейские и не только бизнесы начали помогать россиянам обходить эти ограничения. И сейчас важно не штамповать новые санкции, а прежде всего контролировать, чтобы действительно действовали уже введенные санкции", - подчеркнул Тука.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставить необходимые гарантии безопасности Украине. При этом, по его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому якобы не нравится нынешний мирный план. Об этом глава Белого дома рассказал во время встречи с прессой в Белом доме 12 декабря.

Напомним, 11 декабря в Белом доме сделали новое громкое заявление по поводу урегулирования войны России против Украины. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта". Он больше не хочет разговоров, но хочет реальных действий по урегулированию.

Украине, вероятно, придется пойти на непростые компромиссы ради завершения российской агрессии, однако окончательное слово в этом вопросе должны сказать граждане Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До семи часов без электроэнергии в Киеве и области: график отключений на 15 декабря

До семи часов без электроэнергии в Киеве и области: график отключений на 15 декабря

21:35Энергетика
Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

19:22Энергетика
Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

18:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Последние новости

21:35

До семи часов без электроэнергии в Киеве и области: график отключений на 15 декабря

21:17

Как украинцы освещали дома до электричества: от лучины до керосиновой лампы

21:12

Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США: что известно

21:09

Серия громких взрывов под Москвой: россияне жалуются на атаку неизвестных дроновВидео

21:02

Сад "проснется" раньше соседского: секрет зимней подкормки от садоводаВидео

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
20:41

Что ставить на Рождество - дидух или елку: что на самом деле является украинским символом

20:14

Старых цен украинцы уже не увидят: в январе рекордно подорожает один продукт

20:06

Тайна золота Полуботка раскрыта: откуда у казаков появились огромные богатстваВидео

20:05

Сравнила с мусором: Елена Мозговая жестко высказалась о личных границах

Реклама
19:59

Рядом жена и дети: как проходит прощание со Степаном Гигой во Львове

19:47

РФ хочет "перерезать" энергосистему Украины: какие регионы на грани отключений

19:22

Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

19:07

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровищаВидео

18:58

Звучит даже в фильмах: какая украинская песня стала известной на весь мирВидео

18:58

Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

18:58

"Бросают в бой все, что есть": оккупанты стремятся окружить важный город

18:50

Уроки Нюрнбергского процесса: почему зло не должно побеждатьмнение

18:30

Месяцами в море и с диверсиями: Россия меняет тактику торговли "теневого флота"

18:00

Сначала была обложка: что на самом деле стоит за созданием легендарной "Стрелы"

17:52

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

Реклама
17:47

Можно ли добавлять мед в горячий чай: эксперты дали однозначный ответ

17:18

"Сладкие и похожие на картошку": какие каштаны съедобны и почему их путали годамиВидео

17:04

Уже большой мальчик: Леся Никитюк похвасталась полугодовалым сыном

16:49

Попытка прорыва под Покровском: в ВСУ раскрыли подробности штурма россиян

16:38

Крым станет непригодным для военных РФ: эксперт раскрыл слабые места оккупантов

16:05

За руль только после 21 года: украинцам назвали возрастные лимиты для водителей

15:54

Украину скуют морозы до -8°С: названа дата резкого похолодания

15:48

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

15:36

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

15:34

Правда о новогодней елке раскрыта: почему именно она стала символом праздника

15:33

Мясо будет таять во рту: рецепт божественной буженины на Новый год

15:19

Точные удары по вражеским объектам: ССО атаковали поезд, РЭБ и нефтебазу россиянВидео

14:54

О чем умолял Бетховен в завещании - удалось выполнить только через 200 летВидео

14:07

Украина согласилась на уступку в мирном плане - какой компромисс по Донбассу готовит США

14:02

Китайский гороскоп на завтра 15 декабря: Тиграм - споры, Лошадям - драма

13:53

Погода в Украине в ближайшее время испортится: появился неутешительный прогноз

12:57

Трем знакам зодиака станет легче: у кого начинается белая полоса в жизни

12:30

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем былоВидео

12:09

Украина массированно ударила по России: в Генштабе раскрыли последствия атаки

12:04

Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину: Ватикан разработал план

Реклама
11:59

В ближайшее время в Украине изменится курс доллара: сколько будет стоить валюта

11:55

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря

11:32

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря

10:58

ВСУ проводят зачистку в центре Купянска, враг несет огромные потери – ISW

10:53

Разбит супермаркет и горят автомобили: РФ массированно атакует ЗапорожьеФото

10:33

Ситуация сложная: Зеленский сказал, где в Украине наибольшие проблемы со светом

10:24

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 декабря: Тельцам - выбор, Ракам - риск

09:59

Зеленский разработал эффективную стратегию ответа на мирный план Трампа – WSJ

09:38

Россия содрогалась от взрывов: дроны долетели даже до Москвы

09:30

Отключение света в Украине — графики на 14 декабря (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять