Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США: что известно

Макрон заверил, что Франция и в дальнейшем будет стоять рядом с Украиной, чтобы способствовать построению прочного и длительного мира.

Зеленский провел переговоры с Макроном перед встречей с представителями США

Зеленский провел разговор с Макроном перед встречей с представителями США в Берлине

Макрон подтвердил поддержку Украины и призвал к длительному миру

Зеленский провел переговоры с Эмманюэлем Макроном перед тем, как начал свою встречу с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине.

Сначала о разговоре написал Макрон. Он отметил, что американцы, европейцы и украинцы хотят только мира, пока Россия продолжает свою агрессивную войну, Украина стоит непоколебимо.

"Франция есть и будет оставаться рядом с Украиной, чтобы построить прочный и длительный мир - такой, который может гарантировать безопасность и суверенитет Украины, а также Европы, в долгосрочной перспективе. Я благодарю всех украинских, европейских и американских переговорщиков, мобилизованных для достижения этой цели", - заявил также Макрон.

Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку.

"Я был рад пообщаться с вами сегодня перед моей встречей с посланцами президента Трампа. Мы тесно координируем свои действия и работаем вместе ради нашей общей безопасности", - добавил президент Украины.

Встреча Владимира Зеленского с представителями США в Берлине уже началась.

Как можно ускорить завершение войны - мнение эксперта

Бывший глава Луганской ВГА и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в комментарии Главреду отметил, что главной причиной затягивания войны является нерешительность Запада.

По его словам, Россия имеет ряд слабых мест, удары по которым могли бы существенно снизить ее военный потенциал. Однако отсутствие системного давления со стороны союзников позволяет Кремлю продолжать агрессию годами.

"Взять хотя бы санкционные удары по России: с начала их введения некоторые европейские и не только бизнесы начали помогать россиянам обходить эти ограничения. И сейчас важно не штамповать новые санкции, а прежде всего контролировать, чтобы действительно действовали уже введенные санкции", - подчеркнул Тука.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставить необходимые гарантии безопасности Украине. При этом, по его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому якобы не нравится нынешний мирный план. Об этом глава Белого дома рассказал во время встречи с прессой в Белом доме 12 декабря.

Напомним, 11 декабря в Белом доме сделали новое громкое заявление по поводу урегулирования войны России против Украины. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта". Он больше не хочет разговоров, но хочет реальных действий по урегулированию.

Украине, вероятно, придется пойти на непростые компромиссы ради завершения российской агрессии, однако окончательное слово в этом вопросе должны сказать граждане Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

