У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют США

Алексей Тесля
11 декабря 2025, 21:51
226
Дональд Трамп больше не хочет разговоров, но он хочет реальных действий по урегулированию.
Белый дом, Трамп
В Белом доме сделали заявление об урегулировании в Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Трамп "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта"
  • Хозяин Белого дома больше не хочет разговоров, а хочет реальных действий

В Белом доме сделали новое громкое заявление по поводу урегулирования войны России против Украины.

Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга в Белом доме заявила, что президент США Дональд Трамп "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта".

По ее словам, хозяин Белого дома больше не хочет разговоров, но он хочет реальных действий по урегулированию.

"Трамп чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта. Он устал от встреч, которые проводятся только ради встреч. Он не хочет больше разговоров, он хочет действий", - сказала она.

Смотрите видео - заявление Белого дома:

Screenshot
/ Скриншот

Переговоры о мире: мнение эксперта

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена уступать свои земли, поскольку это нарушает национальное законодательство, Конституцию, нормы международного права и базовые моральные принципы. Однако, как отмечает политолог Георгий Чижов, в определённых обстоятельствах Киеву всё же может понадобиться согласиться на некоторые негласные компромиссы.

Позиция США по урегулированию: новости по теме

Ранее Украина передала США ответ на мирный план Трампа. Предложения Украины касались и самых сложных вопросов.

Напомним, ранее в WSJ узнали детали секретных документов Трампа по РФ и Украине. Американские предложения вызвали ожесточенные споры между США и их союзниками в Европе.

Как сообщал Главред, ранее Трамп потребовал от лидеров Европы заставить Зеленского принять мирный план США. Согласно плану, Украина должна согласиться на значительные территориальные потери и ограничить размер своей армии.

О персоне: Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

Дональд Трамп война России и Украины Переговоры о прекращении огня
