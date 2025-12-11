Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

Это очень сильная магнитная буря, которая может спровоцировать серьезные ухудшения самочувствия человека.

Украину накрыла усиленная магнитная буря / фото: ua.depositphotos.com

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Украину накрыла практически самая сильная магнитная буря. Она может негативно повлиять на самочувствие человека. Об этом сообщает meteoagent.

Ожидалось, что магнитная буря пойдет на спад, но она ударила с новой силой. Несколько дней магнитная буря держалась на уровне шести баллов. 6 декабря она опустилась до четырех баллов.

Однако уже 7 декабря ее мощность вновь резко выросла до пяти баллов. Но такой скачок не был длительным. 8-9 декабря сила магнитной бури была на низком уровне.

10 декабря Украину атаковал настоящий геомагнитный шторм. Его мощность была практически максимальной - 8 баллов. Сегодня, 11 декабря, мощность бури пустилась до 6-ти баллов.

Украину накрыла усиленная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 16 вспышек класса С и М. Сообщается, что 11 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 85 солнечных пятен.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", - говорится в сообщении.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

