Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

Ангелина Подвысоцкая
11 декабря 2025, 13:10
355
Это очень сильная магнитная буря, которая может спровоцировать серьезные ухудшения самочувствия человека.
магнитная буря
Украину накрыла усиленная магнитная буря / фото: ua.depositphotos.com

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину накрыла практически самая сильная магнитная буря. Она может негативно повлиять на самочувствие человека. Об этом сообщает meteoagent.

Ожидалось, что магнитная буря пойдет на спад, но она ударила с новой силой. Несколько дней магнитная буря держалась на уровне шести баллов. 6 декабря она опустилась до четырех баллов.

видео дня

Однако уже 7 декабря ее мощность вновь резко выросла до пяти баллов. Но такой скачок не был длительным. 8-9 декабря сила магнитной бури была на низком уровне.

10 декабря Украину атаковал настоящий геомагнитный шторм. Его мощность была практически максимальной - 8 баллов. Сегодня, 11 декабря, мощность бури пустилась до 6-ти баллов.

магнитная буря
Украину накрыла усиленная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 16 вспышек класса С и М. Сообщается, что 11 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 85 солнечных пятен.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

14:27Украина
Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

14:01Мир
Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

13:10Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

Последние новости

14:27

Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

14:01

Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

13:56

Много живой силы и БК: Россия везет в горячую точку фронта дополнительные силы

13:54

Ковер будет как новый: домашнее средство, которое удалит даже самые сложные пятна

13:19

Цвета, в которых стоит встречать Новый год 2026: советы известной стилистки

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности СШАТрамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США
13:10

Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

13:07

"Рождественская звезда" засияет еще ярче: как подкормить пуансеттию кофе

13:02

Быстро и без полиции: водители смогут оформлять ДТП по-новому

13:02

США и Россия могу планировать разделение Европы: эксперт объяснил цель стран

Реклама
12:53

"Она моя сила": что известно о жене Роберта Бровди (Мадяра)Видео

12:52

1160 магазинов по Украине: где работает "зимняя тысяча" и какие продукты разрешено покупать

12:45

Лавров заговорил о "другой" Украине: РФ выдвигает свои требования для мира

12:28

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

12:16

Гололедица, снег и "минусы": когда на Украину налетит настоящая штормовая погода

12:05

Сколько дней можно носить одни носки: ответ удивит даже чистюль

12:04

Комбинированная атака на Украину: россияне ударили по энергетике дронами и ракетами

11:59

Новая минималка уже на подходе: сколько будут получать украинцы и достаточно ли этого

11:21

Украинские дроны впервые поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море - СМИ

11:21

Еще одна страна саботировала Евровидение: кто отказался

11:15

Может иметь интересный перевод: что на самом деле означает фамилия Бандера

Реклама
11:03

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

10:59

Экономическая Ялта-2: в WSJ узнали детали секретных документов Трампа по РФ и Украине

10:52

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

10:49

Почему Путин категорически отвергает выборы в Украине: в ISW назвали истинную причину

10:40

Украина передала США ответ на мирный план Трампа: СМИ узнали детали

10:22

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которых ждёт богатство к концу декабря

10:22

Кардашьян в леопардовом микро-бикини устроила сессию загара

10:21

Сколько продлится подготовка к выборам в Украине: в ЦИК назвали реальные сроки

10:03

Обвал российского рубля не за горами: эксперт озвучил интересный прогноз

09:46

Разметут вмиг: бомбическая закуска на новогодний столВидео

09:44

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

09:33

РФ атаковала объекты энергетики в двух областях: возникли пожары, подробностиФото

09:20

Неизвестный дрон ночью ударил по дому на Львовщине: что произошло

09:12

Горячий бывший Бритни Спирз в масле появился на обложке журнала для женщин

09:11

Света может не быть сутками: эксперт дал прогноз по блэкауту в Украине до конца года

08:55

"До последнего надеялись": известная пиарщица раскрыла детали болезни покойного Adam

08:42

Я не скрываю: Анна Кошмал показалась со своим мужем

08:32

Боятся попасть под Покровск: в Атеш сказали, как военные РФ избегают боев

08:19

США закрепили $800 млн для Украины в новом оборонном бюджете на $1 трлн

08:10

Выборы во время войны: что это значитмнение

Реклама
07:27

Роды в 47: известная ведущая рассказала, как восстанавливается

07:14

Пылает "Акрон": дроны ударили по крупнейшему химзаводу РоссииВидео

06:51

"Стремительно вошел в мою жизнь": Кучеренко заговорила о "драйвовой" любви

06:10

Появились новые детали по поводу "мирного плана"мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке криминалиста за 31 секунду

05:21

За 30 секунд будет как новая: что делать, если засохла любимая тушь для ресниц

05:15

На регионы обрушится шторм: синоптики сделали неожиданный прогноз

04:45

"Всем подам руки": Тополя неожиданно высказался про артистов-беглецов

04:23

Не 1 января - когда православные празднуют Новый год, названа неожиданная датаВидео

03:57

Водителей призвали накрыть авто старыми одеялами - простой, но гениальный лайфхак

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена Зеленская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять