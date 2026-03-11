Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

Вы узнаете:
- Какая будет погода ночью 12 марта
- Когда температура воздуха поднимется до +18 градусов
- Где будет снеголавинная опасность
Погода в Украине 12 марта будет солнечной и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 12 марта погода будет под влиянием антициклона. В этот день будет солнечно и сухо, осадки не ожидаются.
Температура воздуха в большинстве областей повысится до 12-18 градусов тепла. В Киеве температура воздуха повысится до +15 градусов.
Однако уже скоро наступит похолодание. Понижение температуры воздуха опустится до 17 марта.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 12 марта
В Украине 12 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер будет южный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Что касается температурного режима в течение суток, ночью при условии ясного неба воздух будет охлаждаться до +3..- 2°, а днем прогреваться до +12..+17°, несколько прохладнее в Карпатах и на побережье морей 8-13°", - говорится в сообщении.
В Украине будет +16
По данным meteoprog, 12 марта в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +4...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха опустится до +1...+11 градусов.
Погода 12 марта в Киеве
В Киеве 12 марта будет малооблачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 12-17° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем около 15°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.
Кроме того, в среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Напомним, что погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.
Читайте также:
- "Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине
- Житомирскую область прогреет почти до +20°C: когда ожидать рекордное тепло
- Аномально теплая погода идет на Ровенскую область: когда температура резко подскочит
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред