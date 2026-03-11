Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

Погода в Николаеве будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +16 градусов.

https://glavred.info/synoptic/budet-nastoyashchaya-zhara-gde-rezko-potepleet-do-18-10748081.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото: pexels

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 12 марта

Когда температура воздуха поднимется до +18 градусов

Где будет снеголавинная опасность

Погода в Украине 12 марта будет солнечной и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 12 марта погода будет под влиянием антициклона. В этот день будет солнечно и сухо, осадки не ожидаются.

видео дня

Температура воздуха в большинстве областей повысится до 12-18 градусов тепла. В Киеве температура воздуха повысится до +15 градусов.

Однако уже скоро наступит похолодание. Понижение температуры воздуха опустится до 17 марта.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 12 марта

В Украине 12 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер будет южный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Что касается температурного режима в течение суток, ночью при условии ясного неба воздух будет охлаждаться до +3..- 2°, а днем прогреваться до +12..+17°, несколько прохладнее в Карпатах и на побережье морей 8-13°", - говорится в сообщении.

В Украине будет +16

По данным meteoprog, 12 марта в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +4...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха опустится до +1...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото: meteoprog

Погода 12 марта в Киеве

В Киеве 12 марта будет малооблачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 12-17° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем около 15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.

Кроме того, в среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Напомним, что погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред