Быстрый рост петрушки — простой способ посева с домашним гелем

Как ускорить всходы петрушки и посеять ее равномерно. Метод жидкого посева с клейстером позволяет избежать густых всходов и значительно облегчает работу на огороде.

Как правильно сеять петрушку? / Коллаж: Главред, скриншоты

Посев мелких семян петрушки или моркови занимает много времени, а всходы появляются слишком густо. Для того, чтобы решить эти проблемы, огородники используют метод жидкого посева на основе обычного клейстера. - Главред расскажет более подробно.

Причина медленного прорастания заключается в плотной оболочке, которая содержит большое количество эфирных масел. Они предотвращают преждевременное развитие растения, пока в почве не наступит стабильное тепло видео дня

- объясняют специалисты канала "Секреты урожая".

Подготовка семян

Для ускорения результата семена нужно "разбудить":

Залейте 1 ст. ложку семян чистой водой (температура около 30°C).

Выдержите 24 часа. Если вода пожелтеет, замените ее на свежую — это выделяются масла.

Перед посевом слейте воду и немного подсушите семена на бумаге или марле.

Как приготовить домашний гель

Гель нужен для того, чтобы семена равномерно распределились в жидкости и не слипались во время посева.

Смешайте 1 ст. ложку муки со стаканом воды (200 мл).

Поставьте на огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Должен получиться жидкий клейстер.

Масса должна остыть.

Если добавить живые семена даже в слегка горячую массу, они погибнут от теплового шока. Охлаждение должно происходить естественным путем, предупреждают эксперты.

Натуральная подкормка

Вместо химикатов для первого полива используют настой крапивы (1 ст. ложка сухой травы на литр кипятка, настоять 20 минут и разбавить водой 1:3). Это дает растениям необходимый азот для роста листьев.

Как правильно сеять петрушку

Для работы понадобится обычный плотный полиэтиленовый пакет:

Смешайте подготовленные семена с холодным гелем. Перелейте смесь в пакет и отрежьте маленький уголок. Сделайте на грядке бороздки глубиной 1 см. Медленно выдавливайте гель в канавки. Семена будут ложиться равномерно.

Когда густота посадки контролируется таким способом с самого начала, полностью отпадает необходимость в прореживании. Это бережет силы огородника и корни самих растений — добавляют авторы метода.

Какие преимущества имеет этот метод

В первую очередь, вы сэкономите время, которое проводите на огороде, поскольку основная работа будет выполнена дома за столом. Кроме того, ростки растений не будут травмированы во время прореживания, когда вы будете вырывать лишние. Более того, приготовленный гель из муки хорошо удерживает влагу вокруг каждого семечка.

Такой метод подходит не только для посева петрушки — его можно использовать для моркови, укропа и сельдерея. Этот способ помогает получить ровные грядки без лишнего труда.

