Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Быстрый рост петрушки — простой способ посева с домашним гелем

Марина Иваненко
11 марта 2026, 17:51
Как ускорить всходы петрушки и посеять ее равномерно. Метод жидкого посева с клейстером позволяет избежать густых всходов и значительно облегчает работу на огороде.
Как правильно сеять петрушку?
Как правильно сеять петрушку? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему петрушка долго всходит
  • Как подготовить семена петрушки к посеву
  • Как лучше сеять петрушку

Посев мелких семян петрушки или моркови занимает много времени, а всходы появляются слишком густо. Для того, чтобы решить эти проблемы, огородники используют метод жидкого посева на основе обычного клейстера. - Главред расскажет более подробно.

Почему петрушка долго всходит

Причина медленного прорастания заключается в плотной оболочке, которая содержит большое количество эфирных масел. Они предотвращают преждевременное развитие растения, пока в почве не наступит стабильное тепло

видео дня

- объясняют специалисты канала "Секреты урожая".

Подготовка семян

Для ускорения результата семена нужно "разбудить":

  • Залейте 1 ст. ложку семян чистой водой (температура около 30°C).
  • Выдержите 24 часа. Если вода пожелтеет, замените ее на свежую — это выделяются масла.
  • Перед посевом слейте воду и немного подсушите семена на бумаге или марле.

Как приготовить домашний гель

Гель нужен для того, чтобы семена равномерно распределились в жидкости и не слипались во время посева.

  • Смешайте 1 ст. ложку муки со стаканом воды (200 мл).
  • Поставьте на огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Должен получиться жидкий клейстер.
  • Масса должна остыть.

Если добавить живые семена даже в слегка горячую массу, они погибнут от теплового шока. Охлаждение должно происходить естественным путем, предупреждают эксперты.

Видео о том, как правильно сеять петрушку, можно посмотреть здесь:

Натуральная подкормка

Вместо химикатов для первого полива используют настой крапивы (1 ст. ложка сухой травы на литр кипятка, настоять 20 минут и разбавить водой 1:3). Это дает растениям необходимый азот для роста листьев.

Как правильно сеять петрушку

Для работы понадобится обычный плотный полиэтиленовый пакет:

  1. Смешайте подготовленные семена с холодным гелем.
  2. Перелейте смесь в пакет и отрежьте маленький уголок.
  3. Сделайте на грядке бороздки глубиной 1 см.
  4. Медленно выдавливайте гель в канавки. Семена будут ложиться равномерно.

Когда густота посадки контролируется таким способом с самого начала, полностью отпадает необходимость в прореживании. Это бережет силы огородника и корни самих растений — добавляют авторы метода.

Какие преимущества имеет этот метод

В первую очередь, вы сэкономите время, которое проводите на огороде, поскольку основная работа будет выполнена дома за столом. Кроме того, ростки растений не будут травмированы во время прореживания, когда вы будете вырывать лишние. Более того, приготовленный гель из муки хорошо удерживает влагу вокруг каждого семечка.

Такой метод подходит не только для посева петрушки — его можно использовать для моркови, укропа и сельдерея. Этот способ помогает получить ровные грядки без лишнего труда.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Кроме практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для начинающих, так и для опытных хозяев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород петрушка интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

19:01Синоптик
Планировали с 2014 года": комбат назвал реальные цели "СВО", что задумал Кремль

Планировали с 2014 года": комбат назвал реальные цели "СВО", что задумал Кремль

18:47Фронт
"Фантазировать можно о 200 грн/л": что будет с ценами на топливо в Украине

"Фантазировать можно о 200 грн/л": что будет с ценами на топливо в Украине

17:52Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Последние новости

19:53

"Не сможет жить этой жизнью": Monokate раскрыла секрет своего молчания о личном

19:38

Придет почти летнее тепло: синоптики прогнозируют скачок температуры в Тернополе

19:20

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССРВидео

19:18

На пляж в Калифорнии вынесло "рыбу Судного дня": что это за существо

19:10

Коваленко о "754 дронах Украины": что на самом деле стоит за заявлениями Минобороны РФмнение

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
19:08

Как ведет себя влюбленный мужчина: 10 точных сигналов, которые трудно скрыть

19:01

Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

18:56

Пыли не будет даже в щелях: секрет идеально чистых пластиковых оконВидео

18:47

Планировали с 2014 года": комбат назвал реальные цели "СВО", что задумал Кремль

Реклама
18:23

Пол килограмма ковтунов: в США спасли собаку с "панцирем" из шерсти

18:14

Остров королевы выставили на продажу: покупателя ждет сюрприз

18:11

Три знака зодиака будут скоро грести деньги лопатой - кто они

18:10

СССР и рыбный день: что скрывало государство и почему все ненавидели четверг

17:56

Надежная защита авто от грязи: водителям сказали, что нужно сделать уже сейчасВидео

17:52

"Фантазировать можно о 200 грн/л": что будет с ценами на топливо в Украине

17:51

Быстрый рост петрушки — простой способ посева с домашним гелем

17:46

Еще один шанс: Украина выбилась из "минусов" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

17:43

С флагом России, но без украинского: на Паралимпиаде разгорелся громкий скандал

17:40

Выражения "сарафанное радио" нет в украинском языке: какие есть соответствия

17:34

Как исправить ошибку в макияже: простой лайфхак от бьюти-блогераВидео

Реклама
17:34

Результат ДНК-теста собаки удивил хозяйку: у хаски нашли волчьи гены

17:16

Состояние более $7 млрд: названо имя самой богатой знаменитости в мире

16:50

Зачем нужны надрезы на палочках для суши: ответ удивит многихВидео

16:47

Россия ударила КАБами по многоэтажке в Запорожье, есть раненые - что известноФото

16:42

Изменит ход войны: известна тайная цель массированного удара по Брянску, что уничтожилиВидео

16:41

Аномально теплая погода идет на Ровенскую область: когда температура резко подскочит

16:34

Житомирскую область прогреет почти до +20°C: когда ожидать рекордное тепло

16:31

Украина готова к компромиссам с РФ, но не по вопросам суверенитета - Стефанчук

16:22

Батарейки в игрушках стали причиной огромного штрафа: мать расплакалась

16:17

"Неудобная и безумная": Денисенко поразила "голыми" образами с возлюбленным

16:14

Пятница 13 марта: стоит ли бояться этой даты и какие приметы с ней связаны

16:10

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

16:08

Почему не плодоносит лимон Майера: основные секреты ухода

15:59

Дом посреди реки: где находится самый маленький заселенный клочок суши на планете

15:47

Цены скоро пойдут вверх: украинцам назвали сроки подорожания продуктов

15:25

Мужчину с синей кожей срочно увезли в больницу: причина удивила врачей

15:22

Почему 12 марта нельзя долго лежать в постели: какой церковный праздник

15:20

Десятки раненых: РФ ударила прямо по автобусу в Херсоне

15:08

"Могу не отвечать": Елена Тополя сорвалась после вопроса о бывшем муже

14:57

Какие люди идут рука об руку с удачей: рейтинг самых счастливых месяцев рождения

Реклама
14:57

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

14:28

"Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

14:26

Микки Рурк стал бездомным: что случилось с неузнаваемым актером

14:08

Старые полотенца снова станут мягкими: греческие хозяйки раскрыли секрет стиркиВидео

13:58

"Он очень опасен": популярного российского певца хотят положить в психбольницу

13:52

Чужие кошки помогли мужчине стать богаче 1 млн гривен: что он сделал

13:41

Совсем не ругательство: что означает необычное украинское слово "блят"

13:41

Что означает слово "Аминь": значение и духовный смысл

13:30

Пару минут и готово: рецепт бюджетной закуски из лавашаВидео

13:29

"Головы должны полететь": принца Уильяма и Кейт Миддлтон публично унизилиВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять