Почему не растет петрушка: 4 секрета для огромного урожая

Чтобы петрушка взошла быстрее, можно использовать несколько проверенных способов.

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Почему не растет петрушка / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Где нельзя сажать петрушку

Как ускорить рост петрушки

Петрушка — не самая капризная культура, но чтобы она порадовала вас ароматной и сочной зеленью, стоит учесть множество нюансов. Правильное место посадки, подготовка почвы и бережный уход — залог вашего урожая.

Почему у меня не растет петрушка? — такой вопрос весной задают тысячи дачников. Разберем основные причины, по которым зелень всходит плохо, и узнаем, как ускорить рост петрушки.

Почему долго не всходит петрушка?

Если вы посеяли петрушку, а всходов все нет — не спешите паниковать. Семена этой культуры действительно прорастают дольше других — в среднем 2–3 недели, а в холодной почве — и все 25–30 дней, пишет gazeta.ua. Но если и спустя это время зелени нет, стоит задуматься о следующих возможных причинах:

Неподходящее место посадки. Петрушка плохо всходит на грядках, которые находятся под прямым солнцем. Жара и сухая почва замедляют рост. Оптимальное место — участок с легким притенением.

Петрушка плохо всходит на грядках, которые находятся под прямым солнцем. Жара и сухая почва замедляют рост. Оптимальное место — участок с легким притенением. Застой воды. Низины и места, где скапливается влага, вредны для семян. Из-за переувлажнения они могут загнить еще до прорастания.

Низины и места, где скапливается влага, вредны для семян. Из-за переувлажнения они могут загнить еще до прорастания. Плотная, глинистая почва. Тяжелый грунт мешает семенам пробиться наружу. Петрушке нужны рыхлые, легкие почвы, в идеале — с добавлением компоста, песка или опилок.

Тяжелый грунт мешает семенам пробиться наружу. Петрушке нужны рыхлые, легкие почвы, в идеале — с добавлением компоста, песка или опилок. Неправильные предшественники. Петрушку нельзя сеять после моркови, укропа, тмина и других культур из одного семейства — у них общие болезни и вредители.

Как ускорить рост петрушки?

Чтобы петрушка взошла быстрее, можно использовать несколько проверенных способов:

Замочите семена. Перед посевом на 2–3 дня замочите семена в теплой воде, меняя ее каждые 6–8 часов. Это поможет вымыть эфирные масла, которые замедляют прорастание. Протравите в марганцовке. Кратковременное замачивание в слабом растворе марганцовки обеззаразит семена. Накройте пленкой. После посева накройте грядку агроволокном или пленкой, чтобы сохранить тепло и влагу — это ускорит появление ростков. Сейте на высокой грядке. Так вы избежите застоя влаги и прогрева почвы, что особенно важно в весенний период.

Как стимулировать рост петрушки после всходов?

Если всходы появились, но растут плохо — возможно, проблема в уходе:

Не переливайте. Полив — умеренный. Петрушка не любит переувлажнения.

Не перекармливайте. Избыток навоза или минеральных удобрений замедляет рост зелени. Лучше всего использовать компост.

Прореживайте. Загущенные посевы слабо развиваются, поэтому важно своевременно прореживать молодые ростки.

Мульчируйте. Слой мульчи сохранит влагу и предотвратит перегрев почвы.

Смотрите видео о том, как посеять петрушку, чтобы она быстро взошла:

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