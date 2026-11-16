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Переговоры о мире в Украине: Австрия предложила Европе план из 4 направлений

Юрий Берендий
16 ноября 2026, 14:49
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Вена настаивает, чтобы министры ЕС утвердили содержательный мандат для европейской команды переговорщиков уже на следующем заседании Совета.
Переговоры о мире в Украине: Австрия предложила Европе план из 4 направлений
Четыре столпа - Австрия представила своё видение мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы:

  • Австрия представила собственный проект мандата для миссии ЕС
  • Мандат должен охватывать политику, безопасность, гуманитарную сферу и экономику
  • Санкции предлагается использовать в качестве рычага давления на переговорах

Австрия предложила наделить европейскую команду на мирных переговорах по прекращению войны, которую страна-агрессор Россия ведет против Украины, содержательным мандатом по четырем направлениям: политическому, безопасности, гуманитарному и экономическому. Об этом 16 ноября, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер, передает Европейская правда.

Министр приветствовала решение лидеров ЕС, которые 13 ноября определили состав европейской переговорной команды: в нее войдут институты Евросоюза и страны E5 - Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. Теперь, по её словам, дискуссию следует вернуть на уровень министров иностранных дел, чтобы уже на следующем заседании Совета принять конкретный мандат.

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"С этой целью мы, Австрия, заранее представили документ, в котором изложено вполне конкретное предложение относительно содержательного мандата - то есть не вопрос "кто", а вопрос конкретного "что"", - сказала Майнль-Райзингер.

Что предусматривает австрийский план

Предложение Вены основано на четырёх "столпах". Глава австрийской дипломатии описала их следующим образом.

"Это политическое направление; это направление, касающееся вопросов безопасности, в том числе мониторинга, соблюдения перемирия; это гуманитарное направление, чтобы объединить усилия для поддержки Украины, особенно зимой, а также, например, вернуть похищенных детей; и, наконец, это экономическое направление - вопрос о том, как мы можем использовать санкции или другие экономические меры в качестве рычагов для переговоров", - пояснила Майнль-Райзингер.

Если разбить предложение Австрии по пунктам, мандат европейской команды должен охватывать:

  • политическое направление;
  • направление безопасности – в частности, мониторинг соблюдения перемирия;
  • гуманитарное – поддержку Украины зимой и возвращение похищенных детей;
  • экономическое – санкции и другие экономические меры в качестве рычагов на переговорах.

Почему Вена настаивает на мандате

Накануне заседания Майнль-Райзингер объяснила позицию Австрии в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ее слова приводит австрийское агентство APA.

"Этой группе срочно нужен содержательный мандат. Мы должны быть способны действовать и принимать решения. И прежде всего мы должны сформулировать свои интересы", – подчеркнула министр.

Формат E5 Майнль-Райзингер назвала легитимным, ведь эти страны обладают наибольшим военным и политическим весом в Европе. В то же время она подчеркнула, что в команде обязательно должны быть институты ЕС.

"Решающее значение имеет то, что институты ЕС являются частью команды – Комиссия и Совет. А Совет – это все 27 стран", – заявила глава МИД Австрии.

Отдельно министр обратила внимание на экономические инструменты Евросоюза.

"Речь идет о рычагах давления, но также о стимулах для прочного мира и восстановления. Здесь у ЕС есть большой рычаг", - отметила Майнль-Райзингер.

Обещания Кремля и реальность
Обещания Кремля и реальность / Инфографика: Главред

Сможет ли Европа выступать на переговорах единым голосом

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отмечал, что угроза со стороны России сплачивает европейцев, однако на этапе принятия конкретных решений единство может дать трещину.

"С одной стороны, российская угроза в определенной степени объединяет Европу, актуализирует вопросы общей безопасности и побуждает к коллективным решениям - в области перевооружения, мобилизации ресурсов, пересмотра общей внешней политики. Но если и когда дело дойдет до практических шагов, очевидно, что Европе будет очень трудно сохранить единодушие", - подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, именно на разногласиях внутри Европы играет Кремль, поэтому ЕС, вероятно, придется менять и сам механизм принятия решений.

"В значительной степени именно в этом заключается соблазн для россиян сделать нечто подобное: продемонстрировать несостоятельность этих структур и внести раскол. Но в таком случае и Европейскому Союзу, и НАТО придется совершенствовать свои механизмы, в частности пересматривать принцип консенсусного принятия решений", – пояснил Розумный.

В то же время эксперт предупредил, что Москва заинтересована в Европе, которая не способна быстро договариваться между собой.

"Россияне мечтают о такой Европе - Европе, которая начинает терять коллективную субъектность, стратегическую ясность и дееспособность. И они, конечно, будут прилагать для этого все усилия", - подытожил эксперт.

Мирные переговоры – последние новости по теме

Как сообщал Главред, 13 ноября в Дублине президент Европейского совета Антониу Кошта объявил, что Европу на мирных переговорах будет представлять единая команда. По его словам, в нее войдут институты Евросоюза и группа E5 из "Коалиции желающих". Это решение стало ответом на споры внутри ЕС накануне переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила этот формат после беседы с президентом Финляндии Александром Стуббом. Она заявила, что Европа присоединится к переговорам в формате E5 и ЕС. Параллельно Евросоюз пообещал Украине максимальную поддержку и усиление давления на Россию.

Между тем Москва выдвигает на переговорах новые требования. По данным The Washington Post, Кремль требует сократить военное присутствие НАТО до уровня 1997 года. Верховный представитель ЕС Кая Каллас назвала российские требования абсурдными и подчеркнула, что сначала должно быть прекращение огня.

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