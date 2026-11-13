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Кто представит Европу на мирных переговорах - лидеры ЕС приняли решение

Виталий Кирсанов
13 ноября 2026, 21:03
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В команду войдут институты Евросоюза и пять крупнейших стран Коалиции желающих, включая Великобританию и Польшу.
ЕС направит на переговоры с Украиной и РФ советников по нацбезопасности пяти стран
ЕС направит на переговоры с Украиной и РФ советников по нацбезопасности пяти стран / коллаж: Главред, фото: consilium.europa.eu, УНИАН

Главное из заявления Кошты:

  • Европу представят институты ЕС и страны E5
  • В E5 входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша
  • Гарантии безопасности обсудят в Коалиции желающих вместе с НАТО

Европу на мирных переговорах по Украине будет представлять единая команда из институтов Евросоюза и группы E5 из Коалиции желающих. В E5 входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.

Об этом 13 ноября в Дублине на пресс-конференции по итогам неформального заседания Европейского совета заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

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По словам Кошты, о составе европейской команды лидеры ЕС договорились на саммите.

"Сегодня лидеры согласились, что нашу европейскую команду для переговоров о мире в Украине составляют институты Европейского Союза и E5 - группа стран из Коалиции желающих", - сказал Кошта.

Решение стало ответом на споры внутри Евросоюза. Перед переговорами Украины, США и страны-агрессора России в Абу-Даби 10-11 ноября премьер Италии Джорджа Мелони направила Коште письмо с критикой разрозненного подхода ЕС и призывом назначить единого спецпосланника, сообщал Euronews.

Какую позицию займет Европа на переговорах

Президент Европейского совета подчеркнул, что принципы и позиции ЕС в этих переговорах хорошо известны, а европейская команда будет действовать согласованно.

"Наша европейская команда будет продолжать действовать в тесной координации и полном единстве. Европа должна говорить единым, четким и слаженным голосом во всех дискуссиях, определяющих будущее Украины и безопасность нашего континента. В конце концов, это совместная командная работа", - заявил Кошта.

По его словам, лидеры ЕС сошлись в том, что безопасность Европы начинается с безопасности Украины. Кошта также напомнил, что только Украина "имеет легитимное право решать вопросы, касающиеся ее территории и суверенитета".

"Мы приветствуем все дипломатические усилия, направленные на то, чтобы усадить Россию за стол переговоров, и прилагаем все усилия для достижения конкретных результатов", - подчеркнул он.

Отдельно Кошта остановился на гарантиях безопасности: их, по его словам, будут обсуждать в рамках Коалиции желающих, а ЕС отводит себе центральную роль в вопросах европейского будущего Украины и ее восстановления.

"Вопросы гарантий безопасности для Украины должны рассматриваться в рамках Коалиции желающих в тесной координации с НАТО. Как я уже говорил, мы будем работать над этим как единая европейская команда. И мы продолжим совместную работу, чтобы поддержать Украину в достижении справедливого и прочного мира. А мир может быть справедливым только тогда, когда он основан на фундаментальных принципах, лежащих в основе европейской безопасности на протяжении последних 50 лет", - пояснил президент Европейского совета.

Ближайшие недели, считает Кошта, станут "решающим испытанием того, готова ли Россия положить конец этой войне". Пока же действия Кремля говорят об обратном.

"Поведение России до сих пор, с ее эскалацией и ударами по гражданскому населению Украины, свидетельствует об обратном. Россия должна изменить свой курс", - подчеркнул Кошта.

Сможет ли Европа повлиять на мирные переговоры

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Белый дом торопится получить результат в переговорах до конца года.

"Скорее всего, в ближайший месяц Белый дом будет предпринимать максимум усилий, чтобы хотя бы к концу года прийти к какому-то результату в переговорном процессе", - отметил эксперт.

При этом, по мнению политолога, быстрой сделки ждать не стоит: препятствий хватает у всех сторон, включая Европу.

"Трамп, вероятно, мечтал собрать "совет мира" на полях для гольфа в Майами, где стороны поставят подписи под сделкой. Но это фантазии, не имеющие отношения к реальности: слишком много препятствий - и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Потому если что-то и изменится, то в лучшем случае к весне, не ранее", - пояснил Золотарев.

Аналитики американского исследовательского центра German Marshall Fund еще в сентябре в материале GMF предупреждали, что ЕС рискует остаться в стороне от ключевых договоренностей.

"Союз не может позволить себе стать финансистом и гарантом безопасности урегулирования, о котором договариваются другие", - говорится в материале.

Авторы также указывали, что говорить единым голосом Европа сможет лишь при наличии общей позиции.

"Европейский представитель мог бы говорить единым голосом, только если ЕС сначала выработает его", - отмечают аналитики.

Переговоры о мире - новости

Как сообщал Главред, в первый день саммита в Дублине лидеры ЕС не смогли договориться, кто будет говорить от имени Европы. Среди кандидатов назывались Кошта, Каллас и Стубб, а также формат E3. Окончательное решение лидеры приняли по итогам неформального заседания Европейского совета.

Переговоры представителей Украины, США и России прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. О главных итогах встречи и заявлениях делегаций мы рассказывали отдельно. Среди тем обсуждался масштабный обмен военнопленными.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф оценил результаты встречи оптимистично. По его словам, после переговоров в Абу-Даби мир стал ближе. 12 ноября Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на встречу с Путиным.

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