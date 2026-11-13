Реформа ТЦК в Украине: что на самом деле планируется изменить в работе военкоматов

Реформа ТЦК пока не предусматривает кардинальной перестройки.

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Чего ожидать от реформы ТЦК и СП в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Львовский областной ТЦК и СП

Ключевые тезисы:

Реформа ТЦК не предусматривает кардинальной перестройки системы

Генштаб подготовил документы по работе групп оповещения

Правительство работает над урегулированием вопросов бронирования и отсрочек

Реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Украине пока не предусматривает кардинальной перестройки системы. Генеральный штаб подготовил внутренние нормативные документы, касающиеся деятельности ТЦК, в частности групп оповещения, а правительство работает над урегулированием вопросов бронирования и отсрочек. Об этом сообщил представитель управления коммуникаций ОК "Запад" Олег Домбровский в эфире Ранок.LIVE.

По словам представителя ОК "Запад", работа над совершенствованием деятельности территориальных центров ведется с 2024 года. К этому процессу привлечены Генеральный штаб ВСУ и правительство Украины. В то же время о масштабном изменении принципов функционирования учреждений речь пока не идет.

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"Я бы не стал сейчас говорить о том, что происходят какие-то существенные кардинальные изменения в работе основных территориальных центров, потому что система работает уже давно. Мы говорим лишь об отдельных случаях, которые являются наиболее наболевшими для наших граждан", - отметил Олег Домбровский.

Что уже проработал Генштаб

Отдельное направление работы касается внутренних процедур взаимодействия ТЦК с правоохранительными органами. Генеральный штаб по инициативе и под руководством Главнокомандующего ВСУ проработал нормативные документы, регулирующие деятельность соответствующих подразделений.

В частности, речь идет о группах оповещения, которые работают совместно с представителями правоохранительных органов. Параллельно Кабинет министров занимается вопросами бронирования и отсрочек от мобилизации.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Какую ответственность возлагают на граждан

Домбровский обратил внимание, что общественная дискуссия вокруг ТЦК преимущественно сосредоточена на мобилизационных процессах. Зато вопросы социального обеспечения, поддержки ветеранов, восстановления и реабилитации военнослужащих получают меньше внимания.

Представитель ОК "Запад" считает, что надлежащее функционирование системы воинского учета зависит не только от государственных структур, но и от выполнения гражданами своих обязанностей.

"Проблема заключается не столько в том, что конкретно делают Генеральный штаб и Министерство обороны, сколько в том, как сами граждане мобилизационного возраста добросовестно подходят к выполнению конституционных обязанностей: своевременно обновляют свои военно-учетные данные, становятся на воинский учет и защищают нашу Родину", - подчеркнул Олег Домбровский.

Разыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

Что адвокат советует проверить в связи с изменениями в бронировании

Работодателям и военнообязанным стоит проверить документы и правовые основания для бронирования и отсрочки на фоне объявленных правительством изменений. Отдельные вопросы возникают в отношении предприятий, получивших статус критически важных по экономическим показателям, а также в отношении возможной отмены 100% бронирования. Об этом сообщил адвокат Алексей Мендрук в видео на YouTube.

По его словам, в первую очередь предприятиям необходимо оценить, соответствуют ли они требованиям, на основании которых получили статус критически важных. Особое внимание адвокат советует уделить обновлению отраслевых и региональных критериев. Окончательная оценка рисков станет возможной после обнародования соответствующих правил.

Отдельный вопрос касается возможности сохранения бронирования для всех работников предприятия. Мендрук обращает внимание на то, что правительственные решения могут предусматривать дополнительные условия для такого механизма.

"Как вы поняли, 100-процентной отсрочки уже не будет. А если она и будет, то только при условии механизма, когда часть таких людей всё же будут отправлять на фронт по определённой процедуре, которую мы также увидим", - сказал Мендрук.

Военнообязанным адвокат рекомендует отдельно проверить юридическое оформление права на отсрочку. Важно не только иметь основания для её получения, но и убедиться, что соответствующий статус должным образом зарегистрирован.

"Если у вас есть право на отсрочку, обновите эти документы, обратитесь в ЦНАП или через "Резерв+", оформите отсрочку", - советует Мендрук.

Также стоит проверить срок действия отсрочки и актуальность сведений в соответствующих системах. По наблюдениям адвоката, в одних случаях продление происходит автоматически, а в других при обращении в ЦНАПы возникают трудности. В то же время это не означает, что автоматическое продление гарантировано каждому.

Людям, у которых есть основания для отсрочки по состоянию здоровья, Мендрук советует пересмотреть медицинскую документацию. Такие материалы могут понадобиться при прохождении военно-врачебной комиссии или обжаловании её решения.

Мобилизация и бронирование в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о системном кризисе в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Он подчеркнул, что критическое количество жалоб свидетельствует о масштабных нарушениях прав граждан во время мобилизации. Отмечается, что с начала 2026 года в Офис уполномоченного поступило около 6 тысяч обращений, что больше, чем за весь предыдущий год.

Кабинет министров объявил об изменениях в правилах бронирования военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Правительству предстоит внедрить новые правила бронирования с определением квот и критериев для признания предприятий критически важными. В постановлении установлен лимит бронирования на уровне 95% вместо 100% и предусмотрены проверки соответствия предприятий обновленным требованиям в течение 10 дней.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый подписал приказ об усилении контроля за военно-врачебными комиссиями при ТЦК. Генштаб и командование сообщили о введении усиленного контроля за ВВК с целью выявления необоснованных медицинских заключений. В сообщениях указано, что нововведения предусматривают систематический мониторинг решений ВЛК для предотвращения коррупции и недопущения к службе лиц, которые по состоянию здоровья не могут её проходить.

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