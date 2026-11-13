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Без Резерв+ и справок ТЦК: какие страны принимают украинцев после ужесточения правил в ЕС

Анна Ярославская
13 ноября 2026, 09:54
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Аргентина, Великобритания, Турция и Сербия не требуют от украинцев документов о военной регистрации, но у каждой страны есть свои условия.
Беженцы, выезд за границу, ЕС
Защита без военного удостоверения - в каких странах за пределами ЕС это возможно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • ЕС требует от новых заявителей доказательств законного выезда из Украины
  • За пределами Евросоюза действуют собственные миграционные правила
  • Великобритания и Аргентина не требуют военного документа

Украинцы, которые не могут подтвердить выполнение военных обязанностей, могут искать законный статус в странах за пределами Евросоюза, а именно - в Аргентине, Великобритании, Турции, Сербии и Северной Македонии. На них не распространяются новые правила временной защиты ЕС, а в обнародованных списках документов военно-учетного документа нет. Однако автоматического статуса только из-за войны большинство этих стран не предоставляет.

Страны ЕС согласовали новые условия 15 июля 2026 года, а в силу они вступили 5 августа. Отныне новые заявители, на которых распространяются военные обязанности в Украине, должны подтвердить законный выезд или освобождение от службы - паспортом с отметкой о выезде или бумажным либо электронным документом. В то же время временная защита для украинцев продлена до 4 марта 2028 года, сообщил Совет ЕС.

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Украинцы, которые уже пользуются временной защитой в Евросоюзе, не обязаны заново доказывать выполнение военных обязанностей. Гендерного разграничения в решении нет, поэтому условие касается всех, на кого распространяются военные обязанности.

Без Резерв+ и справок ТЦК: какие страны принимают украинцев после ужесточения правил в ЕС
"Резерв+ / Инфографика: Главред

За пределами ЕС действуют другие миграционные системы, которые не подпадают под действие директивы о временной защите. Где-то требуется спонсор, где-то - индивидуальные гуманитарные основания, а часть специальных программ для вновь прибывших украинцев уже закрылась, пишет издание Relocate.to.

Аргентина - гуманитарное проживание

После начала полномасштабной войны Аргентина ввела механизм для граждан Украины и их ближайших родственников: в 2022 году власти объявили о предоставлении временного проживания по гуманитарным причинам на срок до трех лет с последующим правом претендовать на постоянное. Однако на сайте аргентинской миграционной службы общее гуманитарное разрешение сейчас указано как предоставляемое на срок до одного года с возможностью продления.

Среди основных документов - паспорт, справки об отсутствии судимости, подтверждение адреса и законного въезда, а также документы, обосновывающие гуманитарные обстоятельства. Военно-учетного документа в перечне нет, но статус не выдают автоматически только по украинскому паспорту.

Великобритания - программа Homes for Ukraine

Главным маршрутом для вновь прибывших украинцев остается программа Homes for Ukraine. Заявитель должен находиться за пределами страны и иметь спонсора - как правило, гражданина Великобритании или Ирландии либо человека с постоянным правом проживания, который может предоставить жилье как минимум на шесть месяцев.

Разрешение выдается на срок до 18 месяцев, подача заявления бесплатна, а статус дает право жить, работать и учиться. Отдельного требования предоставить военно-учетный документ в инструкции нет, но без спонсора программой воспользоваться невозможно. Программа Ukraine Family Scheme закрылась еще в феврале 2025 года.

Канада и США - специальные программы закрыты

Прием новых заявок по канадской программе CUAET завершился 15 июля 2023 года, а программа постоянного проживания для украинцев, имеющих родственников в Канаде, закрылась 22 октября 2024 года. Теперь вновь прибывшим требуется обычное иммиграционное основание - работа, учеба, семейная или экономическая программа.

В США с 28 января 2025 года USCIS приостановил прием формы I-134A, с помощью которой оформлялось спонсорство по программе Uniting for Ukraine. Статус TPS не предназначен для новых въездов, а убежище можно запросить только физически находясь в США - как правило, в течение года после въезда.

Турция, Сербия и Северная Македония

Украинцы могут находиться в Турции без визы до 90 дней, а далее - оформлять вид на жительство или обращаться за международной защитой в местное управление по миграции. Автоматической временной защиты, как у сирийцев, украинцы там не получают, а каждое заявление рассматривается отдельно с проведением собеседования.

Сербия ввела временную защиту для перемещенных лиц из Украины еще в марте 2022 года, и на сайте Комиссариата по делам беженцев и миграции до сих пор действует раздел для украинцев. В Северной Македонии, по данным UNHCR, такой статус тоже существует, хотя части украинцев предлагали лишь гуманитарное проживание с меньшим объемом прав. Действующие условия для новых заявителей в обеих странах следует уточнять перед переездом.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС
ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Сколько украинцев выехали за пределы Европы?

Демограф Александр Гладун в интервью Главреду ещё в 2024 году, ссылаясь на оценки Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, отмечал, что подавляющее большинство украинцев, выехавших из-за войны, находятся в Европе.

"Сейчас, по их оценкам, в связи с войной из Украины выехало примерно 6,8 млн человек. Они находятся за границей. Примерно 600 тысяч - это за пределами Европы", - рассказал демограф.

Говоря о возрастном составе беженцев в странах ЕС по данным Евростата, Гладун пояснил, что наибольшую группу составляют люди трудоспособного возраста.

"Детей до 18 лет там около 32%, от 18 до 64 лет - 62%, а старше 65 лет - 6% населения", - отметил он.

Временная защита - новости

Как сообщал Главред, еще в июне Еврокомиссия готовила предложение продлить временную защиту с ограничениями для мужчин призывного возраста. Об этом писало издание Spiegel со ссылкой на письмо Урсулы фон дер Ляйен. Это письмо цитировали агентства dpa и AFP.

Окончательное решение Совет ЕС принял летом. Новые правила для украинцев вступили в силу 5 августа 2026 года после публикации в Официальном журнале ЕС. Временную защиту продлили до 4 марта 2028 года.

Отдельные страны Евросоюза параллельно меняют условия для беженцев. В частности, нововведения ждут украинцев в Эстонии, Польше и Германии. Материал об этом вышел в июле 2026 года.

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