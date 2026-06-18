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Беженцам из Украины могут ограничить въезд в ЕС: кого коснется ужесточение правил

Анна Ярославская
18 июня 2026, 11:14
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Еврокомиссия хочет ограничить въезд для мужчин призывного возраста.
Беженцы
Беженцам из Украины могут ограничить въезд в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Страны ЕС планируют ужесточить условия въезда для украинцев
  • Въездные правила могут коснуться украинцев призывного возраста
  • Берлин и Варшава уже начали массово урезать социальные выплаты

Еврокомиссия готовит предложение о продлении временной защиты для украинцев в ЕС, но с возможными ограничениями для мужчин призывного возраста. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на письмо Урсулы фон дер Ляйен, которое цитируют агентства dpa и AFP.

По словам журналистов, в документе отмечается, что Еврокомиссия предложит продлить временную защиту для людей, спасающихся от войны России против Украины. В то же время сферу действия механизма планируется сузить таким образом, чтобы продление защиты "не подрывало способность Украины к самообороне".

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Издание отмечает, что это может свидетельствовать о намерении затруднить въезд в ЕС, прежде всего для мужчин призывного возраста. В то же время фон дер Ляйен не привела никаких конкретных деталей будущего предложения.

В начале июня министры внутренних дел стран ЕС обсуждали этот вопрос. По данным dpa, поддержку получила идея исключить из сферы действия директивы о приеме беженцев украинцев в возрасте от 23 до 60 лет.

В настоящее время украинские беженцы в ЕС пользуются защитой в соответствии с Директивой о массовом притоке. Их заявления не рассматриваются в индивидуальном порядке, а действующие правила будут действовать до 4 марта 2027 года. За это время статус временной защиты в странах Евросоюза получили более 4,3 миллиона украинцев.

В последние месяцы некоторые страны уже сокращают помощь украинским беженцам. В Польше с марта сократили социальные выплаты, а в Германии вновь прибывшие украинцы с апреля 2025 года больше не будут получать гражданскую помощь и вместо этого будут подпадать под более низкие выплаты в соответствии с законом о лицах, ищущих убежища.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинские беженцы в Европе инфографика / Инфографика: Главред

Украинские беженцы за рубежом - новости

Как писал Главред, Европейский Союз готовится продлить действие директивы о временной защите для украинцев до марта 2028 года. В то же время украинские власти настаивают на исключении для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые могут лишиться права на такую защиту. Окончательное решение еще не принято.

В начале июня стало известно, что Польша поддерживает идею ограничить доступ к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста. В Варшаве считают логичным, что лица, не имеющие права на законный выезд из Украины, не должны получать статус защиты в европейских странах.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

Германия поддерживает усилия Украины по сохранению мобилизационного и человеческого ресурса, поэтому в Берлине готовят механизмы для возвращения украинских беженцев на родину.

Сколько беженцев вернутся в Украину после войны — прогноз ООН

Представительница УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Холлингсворт заявила, что продолжение войны приведет к тому, что все меньше людей захотят вернуться.

"Чем дольше вы проживаете в стране, которая вас приняла, тем меньше вероятность вашего возвращения. В июле 2024 года хотели вернуться 61% беженцев. В декабре 2025 года — 49%. Среди ВПЛ эти цифры составляют 73 и 35% соответственно", — сказала представительница УВКБ ООН.

По ее словам, около 4,3 миллиона украинцев получили временное убежище за рубежом во время войны.

"Модель показывает, что домой вернутся 3–3,5 миллиона человек после завершения войны", — подчеркнула она.

Согласно прогнозам ООН, больше украинцев вернется с юга и востока Европы, меньше — с севера континента.

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Об источнике: Der Spiegel

Der Spiegel - один из известнейших еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание принимало участие в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отправить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

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