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Зачем класть лавровый лист в холодильник: неожиданная польза этого трюка

Марина Иваненко
2 августа 2026, 14:07
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Как избавиться от запаха в холодильнике - подскажет простой домашний способ, а лавровый лист поможет быстро освежить воздух без бытовой химии всего за час.
Лавровый лист в холодильнике
Лавровый лист в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как убрать запах в холодильнике за час
  • Почему не стоит оставлять лавровый лист надолго
  • В каких местах дома пригодится эта специя

Неприятные запахи в холодильнике - распространенная проблема во многих домах, особенно во время летней жары. Вместо магазинных дезодорантов или агрессивной бытовой химии можно использовать проверенное домашнее средство, которое поможет освежить холодильник всего за один час. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание Blikk, для этого понадобится всего один сушеный лавровый лист.

видео дня

Как лавровый лист помогает избавиться от неприятного запаха

Лавровый лист содержит эвкалиптол и другие эфирные масла, которые постепенно испаряются при комнатной температуре. В течение часа специя выделяет легкий приятный аромат, который помогает замаскировать резкие запахи чеснока, рыбы или капусты. Это простой способ быстро освежить холодильник перед приходом гостей.

Особенность метода заключается в том, что он действует лишь в течение ограниченного времени. Положите сушеный лист на верхнюю полку холодильника, закройте дверцу и достаньте его ровно через час. Оставлять лавровый лист в холодильнике на несколько дней не стоит, ведь его аромат может впитаться в другие продукты.

Видео о том, как убрать запах из холодильника, можно посмотреть здесь:

Где ещё можно использовать лавровый лист

Благодаря своим природным свойствам эта специя пригодится и в других уголках дома.

Рядом с овощами

Если положить несколько листьев рядом с картофелем, это может помочь отпугнуть некоторых вредителей.

Что нельзя хранить в холодильнике
Что нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

В мусорном ведре

Лавровый лист на дне контейнера поможет уменьшить неприятный запах от бытовых отходов.

В шкафу с бельем

Несколько листьев на полках могут помочь защитить текстиль от моли и придать ему легкий аромат.

Лавровый лист лишь временно маскирует неприятный запах, но не устраняет его причину. Если посторонний запах быстро возвращается, стоит проверить продукты, найти источник порчи и тщательно вымыть холодильник.

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Об источнике: издание Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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