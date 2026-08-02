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Магнитная буря почти 6-бального уровня накрыла Землю: сколько продлится шторм

Анна Косик
2 августа 2026, 09:54
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Учёные спрогнозировали, когда изменится геомагнитная обстановка.
Солнце
Прогноз магнитных бурь / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой силы будет магнитная буря
  • Когда геомагнитный шторм утихнет

К Земле приближается выброс корональной массы, который зафиксировали на Солнце 30 июля. Поэтому сегодня, 2 августа, Землю атакует магнитная буря. Об этом сообщили в Британской геологической службе.

Магнитная буря уровня G1, по предварительным данным, будет кратковременной. Уже завтра, 3 августа, геомагнитная активность снизится до активного уровня, после чего шторм может утихнуть.

видео дня
магнитная буря
Магнитная буря 2–3 августа / фото: скриншот

По данным meteoagent, сегодня К-индекс составляет 5,7, что соответствует красному уровню, то есть высоким магнитным колебаниям. Солнечная вспышка С6 соответствует желтому уровню.

А вот резонанс Шумана, определяющий возмущения фона во время магнитной бури, находится на зеленом уровне. Завтра, 3 августа, К-индекс снизится до 4, то есть до желтого уровня. 4 августа показатель вернется к зеленому уровню, и магнитные колебания ослабнут.

магнитная буря
Магнитная буря 2–4 августа / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

  • ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;
  • Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;
  • Регулярнои проветривании комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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