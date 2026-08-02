Два разрушительных удара подряд: ученые предупредили о риске мега-землятрясения

Оценена вероятность землетрясения магнитудой около 9 в зоне Каскадия в ближайшие 50 лет.

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Появилось предупреждение о новом землетрясении / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Мощное землетрясение может спровоцировать еще один сильный подземный толчок

Последствия могут затронуть сразу несколько штатов Западного побережья США

Американские исследователи обнаружили признаки того, что мощное землетрясение в зоне Каскадия может спровоцировать почти сразу еще один сильный подземный толчок на разломе Сан-Андреас.

Если такой сценарий реализуется, последствия могут затронуть сразу несколько штатов Западного побережья США. К такому выводу ученые пришли после изучения древних морских отложений у побережья Северной Калифорнии, пишет Daily Mail.

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Анализ показал, что некоторые слои сформировались практически одновременно, что может свидетельствовать о двух крупных землетрясениях, произошедших с минимальным интервалом.

По оценке Геологической службы США, вероятность землетрясения магнитудой около 9 в зоне Каскадия в ближайшие 50 лет составляет 10–15%. Подобное событие может вызвать масштабные разрушения, цунами и серьезные перебои в работе инфраструктуры. Если вслед за ним активизируется разлом Сан-Андреас, спасательные службы столкнутся с беспрецедентной нагрузкой.

Ведущий автор исследования, палеосейсмолог Крис Голдфингер из Университета штата Орегон, отметил, что обнаруженная структура осадочных пород стала неожиданностью для ученых.

"Были эти большие, толстые, песчаные двойные события, где сначала шел мелкозернистый элемент, а сверху на нем была очень крупнозернистая песчаная единица, и мы просто чесали затылки от удивления. Трудно преувеличить, как ужасно было бы землетрясение магнитудой 9 баллов на Тихоокеанском Северо-Западе, поэтому вероятность того, что за ним последует еще один удар в Сан-Андреасе, напоминает сюжет фильма-катастрофы", - рассказал Крис Голдфингер.

Ученые предупредили о возможном резком похолодании в Европе

Европейские климатологи заявляют о растущих рисках для Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) - одной из важнейших океанических систем, влияющих на климат сразу нескольких континентов.

По оценкам исследователей, при сохранении высоких объемов выбросов парниковых газов циркуляция может значительно ослабнуть или даже прекратить работу после 2100 года. Это способно привести к серьезным изменениям погодных условий в Европе, Африке и Северной Америке.

Специалисты объясняют, что глобальное потепление нарушает естественные процессы циркуляции океанических вод. Из-за повышения температуры уменьшается охлаждение и погружение плотной соленой воды в северной части Атлантического океана - процесса, который играет ключевую роль в поддержании работы AMOC.

По словам ученых, возможное ослабление этой системы грозит масштабными климатическими последствиями: Европе - более холодной погодой, Африке - усилением засух, восточному побережью Северной Америки - повышением уровня моря, а отдельным регионам - более мощными штормами и ураганами.

Ранее сообщалось, что на дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу". После успешного сбора образца аппарат продвигается дальше и выходит на участок, покрытый тем, что учёные окрестили "запечённой коркой".

Главред ранее писал о том, что названа дата исчезновения африканских ледников. Африка находится на грани климатической катастрофы. Глобальное потепление уничтожит континент.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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