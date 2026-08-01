Над российской блогершей продолжается публичная порка в террористической России.

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Онкобольная Лерчек получила приговор / Коллаж Главред, фото ЭГ

Кратко:

Какой приговор вынесли Лерчек

Что ей еще запретили

Гагаринский районный суд террористической Москвы вынес приговор российской онкобольной блогерше Валерии Чекалиной.

Женщину, которая болеет 4-ой стадией желудка, признали виновной в незаконном выводе денег за рубеж. Кроме того, Лерчек теперь придется выплатить огромный штраф, который в данных реалиях выглядит просто неподъемным.

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Блогерша Лерчек сильно больна / Скриншот Instagram/ler_chek

Теперь Чекалиной грозят серьезные последствия. Согласно постановлению суда, Лерчек должна выплатить террористическому государству астрономические 765 миллионов рублей, но при этом она больше не имеет права заниматься продвижением своего бренда на протяжении трех лет.

Что случилось с Лерчек

Отметим, что российская блогерша Лерчек страдает от четвертой стадии рака желудка с метастазами в ноги, легкие, мозг. Девушка была под домашним арестом и не смогла вовремя пройти обследование.

Сейчас Валерия Чекалина проходит курсы лучевой и химиотерапии. Врачи не дают положительных прогнозов, а состояние ведущей постепенно ухудшается.

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О персоне: Лерчек Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

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