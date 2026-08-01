Можно ли мыть ламинат уксусом: эксперты по уборке дали неожиданный ответ

Неправильная уборка может испортить покрытие.

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Чем мыть ламинат, чтобы не повредить защитный слой? / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

Можно ли мыть ламинат уксусом без вреда

Какие средства безопаснее для ухода за полом

Какие ошибки быстрее портят покрытие

Уксус - универсальное средство для уборки. Он содержит уксусную кислоту, которая эффективно растворяет жир и загрязнения, а также нейтрализует неприятные запахи. Именно поэтому его часто используют как натуральное чистящее средство для отбеливания белья, очистки ванн и душевых кабин, устранения запахов из мусорных ведер и многих других бытовых задач. Эксперты объяснили, безопасно ли применять уксус для ухода за ламинатом.

Можно ли использовать уксус для мытья ламината

Хотя ламинат покрыт защитным слоем, предохраняющим его от повреждений, неправильные чистящие средства могут постепенно разрушить это покрытие, из-за чего пол потеряет блеск, пишет Martha Stewart.

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Из-за высокой кислотности специалисты не рекомендуют мыть ламинат неразбавленным уксусом.

"Использование смеси уксуса и воды также может привести к чрезмерному увлажнению пола. Со временем влага проникает в стыки панелей, что может вызвать появление пятен, вздутие или деформацию ламината. Если повреждения окажутся серьезными, покрытие придется заменить", - объясняет эксперт по уходу за полами компании Bona Стейси Густафсон.

Если все же необходимо использовать уксус, важно соблюдать умеренность и обязательно разбавлять его водой, советует основательница Clean Mama Бекки Рапинчак.

"Высокая концентрация уксуса или его регулярное использование в чистом виде со временем приводит к потере блеска покрытия", - объяснила она.

Как правильно мыть ламинат уксусом

Для уборки эксперты рекомендуют смешать в бутылке с распылителем:

1 часть воды;

1 часть белого уксуса;

1 часть медицинского спирта.

Такой состав работает сразу по нескольким причинам: уксус естественным образом растворяет жир и грязь, спирт быстро испаряется, не позволяя влаге проникать в стыки, а вода снижает кислотность уксуса, делая средство безопаснее для защитного слоя ламината.

Раствор лучше распылять не на пол, а на салфетку из микрофибры, чтобы не переувлажнять покрытие.

Как приготовить средство для мытья полов / Инфографика: Главред

Как правильно чистить ламинат

Хотя разовое использование разбавленного уксуса вряд ли нанесет серьезный вред, существуют гораздо более безопасные способы ухода за ламинатом.

Влажную уборку желательно проводить примерно раз в неделю. Каждый день рекомендуется подметать пол или протирать его сухой шваброй с насадкой из микрофибры. Это помогает удалить пыль и мелкий мусор, которые при накоплении могут поцарапать защитное покрытие и сделать его тусклым.

После этого используйте швабру с распылителем или обычную швабру из микрофибры вместе со специальным средством для твердых напольных покрытий на водной основе с нейтральным уровнем pH.

При выборе средства важно убедиться, что в его составе отсутствуют агрессивные компоненты, такие как аммиак, нефтепродукты, фосфаты, фталаты, парабены.

Для мытья ламината подойдет и обычный мыльный раствор. Лучше использовать натуральное средство для мытья посуды или кастильское мыло.

Сначала необходимо подмести пол, чтобы удалить песок и мусор. Затем смешайте 1–2 чайные ложки моющего средства с 3,8 литра теплой воды.

Для уборки используйте швабру из микрофибры и очень тщательно отжимайте ее. Она должна быть слегка влажной, а не мокрой. Крайне важно, чтобы вода не попадала в стыки панелей.

Мыть пол рекомендуется вдоль рисунка покрытия, обрабатывая участки длиной около 1–2 метров, после чего сразу вытирать остатки влаги чистой салфеткой из микрофибры.

Ошибки при уходе за ламинатом

Ламинат - достаточно деликатное покрытие, которое легко поцарапать или лишить блеска при неправильной уборке. Эксперты рекомендуют избегать следующих ошибок.

1. Использование слишком большого количества воды.

Вода может проникнуть в стыки, из-за чего панели разбухают, деформируются или начинают подниматься. Используйте только слегка влажную швабру.

Любые пролитые жидкости желательно вытирать сразу же.

2. Если вы моете ламинат мыльным раствором, не превышайте рекомендуемую дозировку.

Избыток мыла оставляет липкую матовую пленку, которая притягивает грязь и делает пол неопрятным.

3. Частое использование уксуса или применение его в чистом виде.

Хотя уксус хорошо удаляет загрязнения, при частом использовании он способен повредить защитное покрытие.

4. Использование пылесоса с вращающейся щеткой.

Щеточный валик и жесткие колесики обычного пылесоса могут оставить на поверхности царапины.

Лучше использовать инструменты, специально предназначенные для ухода за конкретным типом напольного покрытия.

5. После влажной уборки поверхность обязательно нужно насухо протереть микрофиброй.

Если пропустить этот этап, на полу могут остаться разводы, следы от воды и лишняя влага, которая со временем проникнет в стыки.

6. Использование абразивных губок и агрессивной бытовой химии.

Жесткие губки и щетки легко царапают поверхность ламината. Не менее опасны отбеливатели, ацетон и чистящие средства на основе аммиака.

Такие составы разрушают защитный слой покрытия, из-за чего оно теряет блеск и может изменить цвет. Лучше использовать мягкие салфетки из микрофибры и щадящие натуральные средства.

Смотрите видео - Полезные советы по уборке пола:

Ранее Главред писал, что ламинат может вздуться из-за пролитой воды, протечки вазона или чрезмерной уборки. При этом не всегда нужно сразу демонтировать пол - существуют способы локального восстановления, которые действительно работают. Детальнее читайте в материале: Как спасти ламинат после вздутия: простой трюк без разборки конструкции.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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