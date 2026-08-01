Что посадить рядом с гортензией: шесть цветов для роскошной клумбы

Простой способ украсить клумбу с гортензией состоит в том, чтобы дополнить ее красивыми однолетними растениями.

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Какие растения подчеркнут красоту гортензий: список цветов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

Какие однолетники идеально сочетаются с гортензиями

Какие цветы не конкурируют с кустами за влагу и питание

Чем украсить клумбу, чтобы она выглядела эффектнее

Яркие, пышные гортензии сами по себе выглядят роскошно, но правильно подобранные растения-компаньоны способны сделать клумбу еще более эффектной. Однолетние цветы не только подчеркнут красоту пышных соцветий, но и помогут скрыть оголенные стебли, добавить ярких красок и придать цветнику завершенный вид.

Главред разобрался, что хорошо растет рядом с гортензией и какие растения будут не только гармонично сочетаться, но и не мешать друг другу расти.

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Что посадить в "ноги" к гортензии

Какие однолетние цветы лучше всего подходят для соседства с гортензиями, рассказали изданию Martha Stewart эксперты по садоводству. Все перечисленные ниже растения имеют схожие требования к уходу, поэтому не будут конкурировать с гортензиями за влагу и питательные вещества.

Бегония

Бегонии (Begonia) - одни из лучших компаньонов для гортензий. В большинстве регионов их выращивают как однолетники. Они непрерывно цветут в течение сезона, радуя яркими оттенками розового, красного и белого цветов.

"Бегонии прекрасно сочетаются с гортензиями благодаря одинаковым требованиям к условиям выращивания. Обоим растениям достаточно нескольких часов утреннего солнца, после чего им нужна полутень. Кроме того, они предпочитают постоянно слегка влажную, хорошо дренированную почву", - рассказала эксперт по садоводству компании Online Turf Анжелика Забер.

Бальзамин

Невысокие бальзамины (их еще называют "недотрога") идеально подходят для посадки возле основания высоких кустов гортензии. Они неприхотливы, долго цветут и украшают сад яркими красными, оранжевыми, розовыми и фиолетовыми цветами.

"И недотроги, и гортензии прекрасно чувствуют себя в полутени и любят плодородную, постоянно влажную почву. Кроме того, эти цветы помогают добавить ярких красок и сделать основание куста более декоративным", - рассказала Забер.

Колеус

Колеусы ценят прежде всего за эффектную декоративную листву, которая великолепно смотрится рядом с крупными соцветиями гортензии. Хотя растение цветет, наибольшую декоративность оно сохраняет именно благодаря ярким листьям. Когда появляются цветоносы, окраска листвы становится менее насыщенной.

Колеус сохраняет декоративность даже без цветения, а его крупные листья создают красивый контраст с массивными шапками соцветий гортензии.

Чтобы растение не тратило силы на цветение, цветоносы рекомендуется своевременно прищипывать или срезать. Как и гортензии, колеус предпочитает тенистые участки и постоянно влажную почву.

Почему гортензии становятся зелеными / Инфографика: Главред

Броваллия

Хотя броваллия красивая является тропическим многолетником, в регионах с холодной зимой ее выращивают как однолетнее растение.

Броваллия, как и гортензия, предпочитает полутень, особенно защиту от жаркого полуденного солнца.

Броваллия цветет красивыми трубчатыми цветками голубого, фиолетового и белого оттенков. Она идеально подходит для создания романтичного сада в деревенском или лесном стиле. Кроме того, ее изящные цветки прекрасно контрастируют с крупными шаровидными соцветиями гортензий.

Львиный зев

Львиный зев обычно предпочитает солнечные места, однако хорошо растет и в легкой полутени, где успешно соседствует с гортензиями. Еще один вариант - посадить его рядом с сортами гортензий, которые лучше переносят солнце, например с сортом Limelight.

Львиный зев бывает белого, розового, красного, желтого, оранжевого и фиолетового цветов, поэтому его легко подобрать к гортензиям с более мягкими, пастельными оттенками. Такое сочетание выглядит особенно ярко и живописно.

Герань

Герань - еще один неприхотливый однолетник, который любит солнце и отличается продолжительным цветением.

По словам ландшафтного дизайнера компании Seattle Sustainable Landscapes Фернанды Варелы, герань хорошо адаптируется к различным условиям и не конкурирует с гортензиями за воду. Лучше всего высаживать ее рядом с сортами, устойчивыми к яркому солнцу.

Герань можно посадить возле основания кустов гортензии, чтобы скрыть оголенные нижние стебли. Вместе они выглядят очень гармонично и эффектно.

Ранее Главред писал, почему в жаркие дни лучше не подкармливать кусты гортензии и как подготовить растение к осени.

Смотрите видео - Как ухаживать за гортензиями летом:

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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