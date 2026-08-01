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Обстрел Киева: Сибига призвал союзников срочно усилить ПВО Украины

Виталий Кирсанов
1 августа 2026, 09:42обновлено 1 августа, 10:26
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По словам главы МИД, ночной обстрел столицы стал еще одним проявлением российского террора против мирного населения.
Сибига призвал союзников срочно усилить ПВО Украины
Сибига призвал союзников срочно усилить ПВО Украины / коллаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, facebook.com/DSNSKyiv

Что сказал Андрей Сибига:

  • РФ продолжает усиливать воздушные атаки по украинским городам
  • Битва за небо определит ход этой войны

После очередного масштабного удара российских оккупантов по Киеву Украина призвала международных партнеров как можно быстрее принять решения о дальнейшем укреплении украинской противовоздушной обороны. Об этом в социальной сети X заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам главы МИД, ночной обстрел столицы стал еще одним проявлением российского террора против мирного населения. Он отметил, что во время атаки российские войска применили около трех десятков баллистических ракет.

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"Это уже второй столь масштабный удар всего за два дня", - подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что, не сумев добиться своих целей на поле боя, Россия продолжает усиливать воздушные атаки по украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры.

В связи с этим Сибига обратился к союзникам с призывом ускорить поставки дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракет-перехватчиков.

"Скорость принятия решений и поставок имеет решающее значение. Каждое решение, укрепляющее оборону украинского неба, спасает человеческие жизни, в то время как каждая задержка приводит к смертям и военным преступлениям", - отметил Сибига.

Глава украинской дипломатии также выразил уверенность, что именно способность защитить воздушное пространство станет одним из ключевых факторов, которые будут определять дальнейшее развитие войны.

"Именно битва за небо определит ход этой войны. Чем крепче воздушный щит над Украиной, тем ближе становится мир", - резюмировал Сибига.

Инфографика patriot, патриот
Главред

Россия наносит удары по Киеву новым опасным оружием

По данным аналитиков ISW, Россия продолжает атаковать Киев дронами и ракетами. Враг пытается адаптировать свои удары по столице, чтобы заставить украинцев покинуть город.

Уже от 25 до 30 процентов текущих ударных пакетов России состоят из беспилотников типа "Шахед" с реактивными двигателями, которые позволяют этим беспилотникам летать на малых высотах и с высокой скоростью, а также быстро пикировать.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, российские военные преступники нанесли баллистические удары по Киеву в ночь на 1 августа. В столице произошли пожары и разрушения в нескольких районах. В городе погибло девять человек, еще 30 человек пострадали, среди них – 4 ребенка.

Ранее российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Напомним, Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

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О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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