Календарь магнитных бурь на август: когда ожидать геомагнитных возмущений

Магнитные бури в августе 2026 года прогнозируются в четыре периода. Календарь бурь поможет узнать опасные даты и подготовиться к геомагнитным колебаниям.

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Магнитные бури в августе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Когда ожидаются магнитные бури в августе

Какие даты могут быть самыми сложными

Как уменьшить влияние геомагнитных колебаний

В августе на Земле ожидаются четыре периода повышенной солнечной активности. Хотя мощных геомагнитных штормов специалисты не прогнозируют, метеозависимым людям стоит заранее подготовиться к возможному ухудшению самочувствия. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), общий геомагнитный фон будет оставаться относительно спокойным. Впрочем, кратковременные возмущения магнитного поля все же возможны из-за воздействия солнечного ветра и выбросов корональной массы.

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Опасные даты в августе

По предварительным расчетам ученых, геомагнитные колебания возможны в следующие периоды:

5–7 августа - слабые и умеренные возмущения;

- слабые и умеренные возмущения; 13–15 августа - вторая волна геомагнитной активности;

- вторая волна геомагнитной активности; 21–23 августа - третий период колебаний;

- третий период колебаний; 29–31 августа - заключительная серия магнитных бурь месяца.

Учёные напоминают, что долгосрочные прогнозы солнечной активности носят ориентировочный характер и могут изменяться.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Влияние на здоровье и рекомендации врачей

В дни повышенной солнечной активности у метеозависимых людей и тех, кто страдает хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут возникать головные боли, перепады артериального давления, слабость, нарушения сна и раздражительность.

Чтобы уменьшить возможное негативное влияние геомагнитных колебаний, специалисты рекомендуют:

спать не менее 7–8 часов в сутки;

пить достаточно чистой воды и ежедневно гулять на свежем воздухе;

ограничить физические и эмоциональные нагрузки, избегать стресса;

отказаться от алкоголя и тяжелой пищи;

держать под рукой необходимые лекарства при наличии хронических заболеваний.

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Об источнике: Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) Центр прогнозирования космической погоды (англ. Space Weather Prediction Center, SWPC) - лаборатория и сервисный центр Национальной метеорологической службы США, входящий в состав Национального управления океанических и атмосферных исследований, расположенный в Боулдере, штат Колорадо. Центр постоянно контролирует и прогнозирует состояние космической околоземной среды, предоставляя информацию о солнечно-земных связях и публикуя официальные оповещения и предупреждения о космической погоде для США.

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