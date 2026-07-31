Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сегодня была попытка покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского - Зеленский

Инна Ковенько
31 июля 2026, 15:01обновлено 31 июля, 15:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президент Зеленский сообщил о попытке покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского.
Сегодня была попытка покушения на командира
Покушение на командира "Хартии" Игоря Оболенского / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Главное:

  • На командира "Хартии" Игоря Оболенского совершено покушение
  • Нападающего и его подельника уже задержали
  • Правоохранители проводят необходимые процессуальные действия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" Игоря Оболенского.

Нападавший и его сообщник уже задержаны. Об этом глава государства сообщил в пятницу, 31 июля, в своём Telegram.

видео дня

"Разговаривал с командиром "Хартии" Игорем Оболенским. Сегодня была попытка покушения на Игоря. Нападавший и его сообщник задержаны. Ведутся необходимые процессуальные действия. Был доклад Александра Поклада по этому поводу. На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Что известно об Игоре Оболенском

Игорь Георгиевич Оболенский (позывной "Корнет") - украинский военнослужащий, полковник Национальной гвардии Украины, командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" с апреля 2025 года.

Окончил Военный институт ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого. Имеет степень магистра по правоведению и агрономии. С 2014 участвовал в российско-украинской войне, служил в артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины и спецподразделении "Омега". В 2015 году был назначен командиром 1-го батальона 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины и участвовал в боях за Краматорск и Славянск.

В 2019 году уволился с военной службы и перешел в бизнес, где работал в компаниях МХП и "Агротрейд". После начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулся в армию и возглавил добровольное формирование территориального общества "Хартия", на базе которого была создана 13-я бригада оперативного назначения НГУ "Хартия". 20 марта 2023 Оболенского назначили командиром бригады, а 15 апреля 2025 - командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия".

15 июля 2026 года Игорю Оболенскому было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Также он является кавалером орденов Богдана Хмельницкого II и III степени и ордена "За мужество" III степени.

Покушения на военных - новости по теме

Напомним, правоохранители разоблачили и задержали наемника российских спецслужб на стадии подготовки к убийству одного из должностных лиц Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным источников СМИ в правоохранительных органах, "целью" мог стать представитель разведки Андрей Юсов.

Как сообщал Главред, в апреле российские оккупанты едва не убили украинского специалиста в области военных радиотехнологий и советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш". Россияне запустили по нему четыре реактивных "Шахеда". Один управляемый беспилотник смог долететь и врезался прямо в стену дома, разрушив его.

В марте Служба безопасности Украины задержала российского агента, который готовил покушение на командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого. Он был завербован российскими спецслужбами через свою бывшую жену, которая проживает на временно оккупированной территории Запорожской области и работает на РФ.

Читайте также:

О персоне: Игорь Оболенский

Игорь Георгиевич Оболенский - украинский военный, полковник Национальной гвардии Украины, командир корпуса "Хартия", ставший одним из самых заметных командиров современной войны. Родился 5 августа 1986 года, имеет позывной "Корнет", получил образование в Военном институте ракетных войск и артиллерии, а также степень магистра в области правоведения и агрономии.

С 2014 года участвовал в боях на Донбассе, командовал батальоном в составе НГУ, служил в спецподразделении "Омега", а после работы в бизнесе вернулся на фронт в 2022 году, возглавив добровольческое формирование "Хартия" в Харькове.

За мужество и результативность в боях он получил ряд государственных наград, среди которых орден "За мужество" III степени, орден Богдана Хмельницкого II степени и звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" в июле 2026 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп ответил отказом: Украина рискует остаться зимой без ракет для Patriot

Трамп ответил отказом: Украина рискует остаться зимой без ракет для Patriot

17:04Война
Драпатый приостановил набор людей в штурмовые полки: в СМИ рассказали подробности

Драпатый приостановил набор людей в штурмовые полки: в СМИ рассказали подробности

16:23Украина
Зеленский попросил Трампа решить с Маском вопрос в интересах Украины - The Atlantic

Зеленский попросил Трампа решить с Маском вопрос в интересах Украины - The Atlantic

16:04Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке голубя за 11 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке голубя за 11 с

Когда копать картошку в августе — идеальные дни для сбора урожая по календарю

Когда копать картошку в августе — идеальные дни для сбора урожая по календарю

Последние новости

17:08

Гороскоп Таро на завтра 1 августа: Весам - не тратить, Рыбам - не ждать

17:04

Трамп ответил отказом: Украина рискует остаться зимой без ракет для Patriot

16:55

Netflix потерял новый фильм с Николасом Кейджем: на компанию подали в суд

16:52

Ведущие "Сніданку з 1+1" впервые показали архивные фотографии из 90-х

16:48

Начало августа изменит всё: четырём знакам восточного гороскопа повезёт

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
16:23

Драпатый приостановил набор людей в штурмовые полки: в СМИ рассказали подробности

16:07

Чтобы молоко не свернулось и не пригорело: эффективные лайфхаки

16:04

Зеленский попросил Трампа решить с Маском вопрос в интересах Украины - The Atlantic

15:53

Магнитная буря красного уровня: когда ударит геомагнитный шторм G1

Реклама
15:50

Большой куш и счастливый шанс: что карты Таро сулят Водолеям в августе 2026Видео

15:35

Августовские спасы — что категорически запрещено, а что является лишь приметкой

15:17

Жара до +38 и грозовые ливни: синоптик предупредил, где в Украине изменится погода

15:01

Сегодня была попытка покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского — Зеленский

14:51

Сергей Жадан признался, в каком городе Украины его группа больше не хочет выступать

14:45

Армия РФ имеет новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

14:30

Супруги нашли в старом доме целые пачки денег: где был спрятан тайникВидео

13:58

1 августа - Медовый Спас: что можно и нельзя делать на праздник

13:22

Мощные взрывы в Хмельницком: военные сообщили о чрезвычайном происшествии на полигоне

13:15

Стилист призвала молодых мам отказаться от старых джинсов после родов: зачем

13:11

Путин готовит чистку в Крыму: гауляйтера Аксенова заменят - АТЕШ

Реклама
12:56

Экономика выдохнется за полгода: эксперт сказал, что обрушит РоссиюВидео

12:55

Гороскоп на завтра, 1 августа: Львам — успех, Водолеям — неожиданное известие

12:37

Любовницу Путина засняли без макияжа: как она выглядит

12:32

Говорить "поднять тост" — грубая ошибка: как правильно говорить на украинском

12:12

Главные враги Стрельца в любви: астрологи назвали четыре знака зодиака

11:53

СБУ сообщила об ударах по важным объектам в Крыму и РФ - детали

11:08

Змеям — романтика, Быкам — разговор по душам: китайский гороскоп на 1 августа

11:05

Президент озвучил новые потери России и Украины в войне: названы потрясающие цифры

10:57

"Прощаюсь с вами": известная украинская телеведущая ушла с канала ради ВСУВидео

10:55

Зачем поливать томаты йогуртом: неожиданный способ укрепить кусты и повысить урожай

10:48

Август будет совсем другим: какие знаки зодиака оставят проблемы в прошлом

10:10

Перец вырастет мясистым и сочным: чем подкормить кусты в августе

09:52

Как сократить принудительную мобилизацию в Украине: "Ахиллес" Федоренко объяснил

09:34

РФ впервые ударила по компании из США: уничтожен завод дронов в Киеве - The Guardian

09:24

Украинцев предупредили о новом подорожании продуктов: что будет с ценами в августе

08:24

Рыба получится нежной, сочной и не прилипнет: что сделать перед жаркой

08:03

Дроны ударили по двум регионам РФ: горят склады Wildberries и НПЗ

07:50

Война расползается по Ближнему Востоку - предупреждение Невзлинамнение

07:00

Трамп внезапно засомневался насчёт лицензии на Patriot для Украины: что случилось

05:11

Почему водители в СССР массово хранили в багажнике линолеум: ответ удивит многих

Реклама
04:21

Кулинары раскрыли секрет пышного омлета: что добавить к яйцам вместо молока

04:02

"Есть реальная опасность": эксперт объяснил, как Украина могла потерять F-16

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке путешественника за 6 с

03:32

Кому карты Таро сулят богатство и успех: расклад на август 2026

03:02

Как научить ребенка правильно обуваться: небольшая хитрость для родителей

02:03

Сенат США продвинул законопроект Грэмма о санкциях: какие последствия ожидают РФ

01:13

Правильный момент: когда остановить полив арбузов, чтобы не стали водянистымиВидео

00:06

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

30 июля, четверг
23:56

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

23:09

Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять