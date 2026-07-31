Сегодня была попытка покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского — Зеленский

Президент Зеленский сообщил о попытке покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского.

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Покушение на командира "Хартии" Игоря Оболенского / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

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На командира "Хартии" Игоря Оболенского совершено покушение

Нападающего и его подельника уже задержали

Правоохранители проводят необходимые процессуальные действия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" Игоря Оболенского.

Нападавший и его сообщник уже задержаны. Об этом глава государства сообщил в пятницу, 31 июля, в своём Telegram.

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"Разговаривал с командиром "Хартии" Игорем Оболенским. Сегодня была попытка покушения на Игоря. Нападавший и его сообщник задержаны. Ведутся необходимые процессуальные действия. Был доклад Александра Поклада по этому поводу. На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Что известно об Игоре Оболенском

Игорь Георгиевич Оболенский (позывной "Корнет") - украинский военнослужащий, полковник Национальной гвардии Украины, командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" с апреля 2025 года.

Окончил Военный институт ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого. Имеет степень магистра по правоведению и агрономии. С 2014 участвовал в российско-украинской войне, служил в артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины и спецподразделении "Омега". В 2015 году был назначен командиром 1-го батальона 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины и участвовал в боях за Краматорск и Славянск.

В 2019 году уволился с военной службы и перешел в бизнес, где работал в компаниях МХП и "Агротрейд". После начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулся в армию и возглавил добровольное формирование территориального общества "Хартия", на базе которого была создана 13-я бригада оперативного назначения НГУ "Хартия". 20 марта 2023 Оболенского назначили командиром бригады, а 15 апреля 2025 - командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия".

15 июля 2026 года Игорю Оболенскому было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Также он является кавалером орденов Богдана Хмельницкого II и III степени и ордена "За мужество" III степени.

Покушения на военных - новости по теме

Напомним, правоохранители разоблачили и задержали наемника российских спецслужб на стадии подготовки к убийству одного из должностных лиц Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным источников СМИ в правоохранительных органах, "целью" мог стать представитель разведки Андрей Юсов.

Как сообщал Главред, в апреле российские оккупанты едва не убили украинского специалиста в области военных радиотехнологий и советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш". Россияне запустили по нему четыре реактивных "Шахеда". Один управляемый беспилотник смог долететь и врезался прямо в стену дома, разрушив его.

В марте Служба безопасности Украины задержала российского агента, который готовил покушение на командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого. Он был завербован российскими спецслужбами через свою бывшую жену, которая проживает на временно оккупированной территории Запорожской области и работает на РФ.

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О персоне: Игорь Оболенский Игорь Георгиевич Оболенский - украинский военный, полковник Национальной гвардии Украины, командир корпуса "Хартия", ставший одним из самых заметных командиров современной войны. Родился 5 августа 1986 года, имеет позывной "Корнет", получил образование в Военном институте ракетных войск и артиллерии, а также степень магистра в области правоведения и агрономии. С 2014 года участвовал в боях на Донбассе, командовал батальоном в составе НГУ, служил в спецподразделении "Омега", а после работы в бизнесе вернулся на фронт в 2022 году, возглавив добровольческое формирование "Хартия" в Харькове. За мужество и результативность в боях он получил ряд государственных наград, среди которых орден "За мужество" III степени, орден Богдана Хмельницкого II степени и звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" в июле 2026 года.

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