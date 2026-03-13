Готовил покушение на Билецкого: СБУ поймала агента РФ в рядах ВСУ

Фигурант также должен был "слить" оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады.

Покушение на Билецкого

Агент РФ готовил ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса

Им оказался оператор дронов, выполняющий задания в Харьковской области

"Кроту" грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который готовил покушение на командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого. Об этом сообщили в СБУ.

"Военная контрразведка СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ и командующего Силами беспилотных систем предотвратила попытки России ликвидировать командира 3-го армейского корпуса Сил обороны", - говорится в сообщении. видео дня

По результатам упреждающих действий задержан российский агент, который готовил прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий.

Отмечается, что для корректировки воздушной атаки российские спецслужбы завербовали оператора дронов из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области.

"Фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения. Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выпытывать "грифованную" информацию у коллег по службе", - добавляют в СБУ.

Кроме того, одновременно с этим фигурант должен был "слить" оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и разоблачили российского "крота" еще на начальном этапе его шпионской деятельности.

Следователи СБУ сообщили "кроту" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

