Готовил покушение на Билецкого: СБУ поймала агента РФ в рядах ВСУ

Главное:
- Агент РФ готовил ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса
- Им оказался оператор дронов, выполняющий задания в Харьковской области
- "Кроту" грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества
Служба безопасности Украины задержала российского агента, который готовил покушение на командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого. Об этом сообщили в СБУ.
"Военная контрразведка СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ и командующего Силами беспилотных систем предотвратила попытки России ликвидировать командира 3-го армейского корпуса Сил обороны", - говорится в сообщении.видео дня
По результатам упреждающих действий задержан российский агент, который готовил прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий.
Отмечается, что для корректировки воздушной атаки российские спецслужбы завербовали оператора дронов из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области.
"Фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения. Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выпытывать "грифованную" информацию у коллег по службе", - добавляют в СБУ.
Кроме того, одновременно с этим фигурант должен был "слить" оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и разоблачили российского "крота" еще на начальном этапе его шпионской деятельности.
Следователи СБУ сообщили "кроту" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, как сообщал Главред, ранее командир 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов говорил о попытке покушения на его жизнь, организованной российскими спецслужбами. Ее удалось предотвратить благодаря оперативной работе Службы безопасности Украины.
В прошлом году на одной из улиц Киева было совершено вооруженное нападение на известного активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко. Покушение на его жизнь зафиксировали камеры видеонаблюдения.
