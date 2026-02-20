Укр
"На прицеле" Гордон и Юсов: громкие детали подготовки резонансных убийств

Алексей Тесля
20 февраля 2026, 20:29
По делу о планировании убийств в Украине задержаны 11 человек, стали известны подробности.
Дмитрий Гордон оценил работу украинских телеведущих
Стало известно о подготовке покушения на Дмитрия Гордона / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Главное:

  • Агентурно-боевая группа готовила серию резонансных убийств
  • По делу о планировании убийств в Украине задержаны 11 человек

Украина совместно с Молдовой обезвредила агентурно-боевую группу, которая под руководством российских спецслужб готовила серию резонансных убийств.

Среди тех, на кого готовилось покушение, был журналист и блогер Дмитрий Гордон, пишет BBC со ссылкой на источники среди правоохранителей

Трое человек, задержанных в Молдове за участие в подготовке убийств в Украине, решением Кишиневского суда были помещены под стражу на 30 дней по ходатайству прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдовы (PCCOCS), сообщает Moldpres.

Среди арестованных есть мужчина, который, по версии следствия, убедил нескольких обвиняемых, семеро из которых были задержаны в Украине, присоединиться к преступной схеме. Женщина и мужчина, задержанные в Республике Молдова, также помещены под стражу.

Еще один фигурант дела находится в Молдове под следствием, также находится под стражей и имеет статус подозреваемого в совершении преступления, как и трое других.

Таким образом, как пишет издание, по делу о планировании убийств в Украине задержаны 11 человек: "троих мужчин, которых убедили совершить убийства, а также их вербовщика, задержали правоохранители в Республике Молдова, еще семерых человек, которые якобы приняли предложение вербовщика, задержали украинские власти". В соответствии с законом, все причастные лица пользуются презумпцией невиновности.

Десять человек, которые якобы участвовали в подготовке схемы, в возрасте от 19 до 43 лет, родом из молдавских городов Кишинев, Комрат, Орхей и Бендеры.

Сообщается, что правоохранительные органы Кишинева и Киева сформировали совместную следственную группу для документирования дела.

"После этой межгосударственной операции было эффективно противодействовано гибридным угрозам. Была выявлена попытка реализации враждебного сценария и положен конец деятельности опасной преступной группировки", - отмечает PCCOCS.

  Задержание подозреваемых в подготовке убийств
    Задержание подозреваемых в подготовке убийств СБУ
Операция "Энигма 2.0" - детали

Как сообщается, в рамках операции "Энигма 2.0" Национальная полиция Украины задержала агентурно-боевую группу, которая, по версии следствия, планировала убийства медийных и политических украинских деятелей по заказу российских спецслужб. "Для выполнения указаний спецслужб РФ вербовали граждан Молдовы, которых в дальнейшем направляли в Украину для выполнения целевых ликвидаций", - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Среди лиц, которых планировали ликвидировать - известный журналист, руководитель государственного стратегического предприятия, действующие военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, а также общественный активист, выходец из РФ. По замыслу вражеских спецслужб, резонансные убийства имели целью посеять страх и деморализовать украинское общество.

Организатором и координатором агентурно-боевой группы оказался 34-летний гражданин Молдовы, который ранее отбывал наказание в РФ, где был завербован спецслужбами.

С целью недопущения реализации преступных планов правоохранители Молдовы и Украины провели скоординированную спецоперацию на территории двух государств. 19 февраля сотрудники ДСР и ГСУ Нацполиции совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований Генерального инспектората полиции Республики Молдовы провели совместные мероприятия на территории Молдовы, задержали 34-летнего куратора агентурно-боевой группы, а также лиц, причастных к агентурной сети.

В Украине одновременно полицейские, сотрудники контрразведки СБУ при содействии сотрудников собственной безопасности ГУР МО и при силовой поддержке отдела силового обеспечения ДСР Нацполиции провели обыски в Киеве и Одессе, изъяли средства связи, оружие, технику и другие вещественные доказательства, задержали других участников агентурной группы. Каждому из фигурантов сообщено о подозрении.

Кто был "целью" наемников РФ

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко озвучил только одно имя из списка потенциальных целей молдавских киллеров.

Это спикер ГУР, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Еще одна "мишень" – известный украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон, сказали ВВС источники среди правоохранителей. Он известен своими интервью с политиками и звездами шоубизнеса, которые набирают миллионные просмотры, в том числе среди россиян.

Ранее российский "суд" незаконно приговорил журналиста Дмитрия Гордона к 14 годам лишения свободы. Россиян тогда сильно задел призыв Гордона нанести ядерный удар по России. Пропагандисты обвинили украинского блогера в "призывах к терроризму" и в "распространении фейков".

К слову, журналист неоднократно критиковал российских и украинских звезд, поддерживающих режим Путина.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины продолжает разоблачать вражеских агентов и предотвращать диверсии в тылу.

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

СБУ Дмитрий Гордон Андрей Юсов
