Дмитрию Гордону в РФ "впаяли" заочно 14 лет за угрозы ядерным ударом

Второй Западный окружной военный суд в столице страны-агрессора РФ, Москве, вынес заочный приговор украинскому медиаменеджеру/журналисту и блогеру Дмитрию Гордону - 14 лет лишения свободы. Об этом сообщает портал Sotavision.
56-летнего Гордона правоохранители страны-агрессора РФ обвиняли в "призывах к терроризму, в распространении фейков армии и возбуждении ненависти и вражды".
Согласно приговору, как сообщает русское пропагандистское агентство ТАСС, в марте 2022 года Гордон в своих роликах на YouTube "распространил недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих и призывал президента США Джона Байдена нанести ядерный удар по России".
Сам Гордон прокомментировал такой "приговор" весьма иронично в своем Telegram-канале.
"Российские пропагандисты сегодня публикуют подробности об уголовном деле против меня, возбужденном в россии, и приговоре Вот, например, из обвинительного заключения: "У Гордона, испытывающего ненависть к действующему президенту рф и крайне негативно оценивающему "СВО". Могу подтвердить: чистая правда! И еще из приговора. Российские оккупанты запрещают мне администрировать интернет-ресурсы в течение "до трех лет", - написал он.
Кто такой Дмитрий Гордон?
Дмитрий Ильич Гордон — советский и украинский журналист. С 1996 года — ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995—2019 годах — главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014—2016).
Заочный "арест" Россией главы СБУ Василия Малюка - что нвого
В стране-агрессоре РФ Басманный суд Москвы "заочно арестовал" главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.
В частности, главу украинской спецслужбы обвинили в "призывах к теракту",
Сам глава СБУ отметил, что "решение об аресте от карманных судей" Кремля не стоит никакого внимания.
"Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд - над их хозяином Путлером. Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее", - подчеркнул он.
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