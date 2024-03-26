В РФ истерика после ударов Украины: Малюк ответил на "заочный арест" в Москве

Глава СБУ отметил, что "решение об аресте от карманных судей" Кремля не стоит никакого внимания.

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Василий Малюк ответил на обвинения РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

В стране-агрессоре РФ Басманный суд Москвы "заочно арестовал" главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

В частности, главу украинской спецслужбы обвинили в "призывах к теракту", сообщают российские пропагандисты.

Отмечается, что обвинения Малюку в РФ основаны на пункте "б" части 3 статьи 205 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

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"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Малюку Василию Васильевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сообщила пресс-служба суда.

В РФ пишут, что предварительно речь идет "об организации взрыва грузовика на Крымском мосту в 2022 году".

Реакция Малюка

Сам глава СБУ отметил, что "решение об аресте от карманных судей" Кремля не стоит никакого внимания.

"Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд - над их хозяином Путлером. Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее", - подчеркнул он.

Кто такой Василий Малюк Василий Малюк – украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, временный исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

Ранее Малюк раскрыл детали ликвидации предателя Кивы. Илья Кива собирал и передавал информацию Москве, а потом выехал в РФ, где продолжил работать как одна из "говорящих голов" ФСБ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал главную задачу Буданову и Малюку. Президент прокомментировал доклады начальника ГУР и главы СБУ.

Как сообщалось ранее, Малюк раскрыл детали ударов по НПЗ врага. Не менее 55% военного бюджета РФ формируется именно из валютной выручки от экспорта нефтепродуктов.

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