"Был контрольный в голову": Малюк раскрыл детали ликвидации предателя Кивы

Илья Кива собирал и передавал информацию Москве, а потом выехал в РФ, где продолжил работать как одна из "говорящих голов" ФСБ.

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Илья Кива был осужденным государственным изменником, который длительное время работал на россиян / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/SBUkr

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл детали ликвидации экс-нардепа Верховной Рады, предателя Украины Ильи Кивы в российском Подмосковье в декабре 2023 года.

Малюк отметил, что Кива был осужденным государственным изменником, который длительное время работал на россиян. Он собирал и передавал информацию Москве, а потом выехал в Россию, где продолжил работать как одна из "говорящих голов" Федеральной службы безопасности РФ для проведения информационных операций Украине.

Также Кива курировал ряд агентов Кремля в Украине и занимался подготовкой диверсий.

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"Оружие калибра 19, короткое, нарезное. Сработали в районах грудной клетки с последующим контрольным выстрелом в голову и он остался навсегда рядом с местом проживания в Подмосковье", — сказал глава СБУ в интервью в эфире национального телемарафона.

Ликвидация Ильи Кивы

В ночь на 6 декабря 2023 года в Подмосковье ликвидировали украинского предателя Илью Киву. За его ликвидацией, по информации украинских СМИ, стоит СБУ, а позже факт смерти преступника был подтвержден ГУР.

Позже СМИ рассказали детали операции в Московской области по уничтожению предателя.

В Службе безопасности Украины заявили, что все конкретные детали по спецоперации будут раскрыты украинской общественности после завершения войны.

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