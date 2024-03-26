"Был контрольный в голову": Малюк раскрыл детали ликвидации предателя Кивы

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл детали ликвидации экс-нардепа Верховной Рады, предателя Украины Ильи Кивы в российском Подмосковье в декабре 2023 года.
Малюк отметил, что Кива был осужденным государственным изменником, который длительное время работал на россиян. Он собирал и передавал информацию Москве, а потом выехал в Россию, где продолжил работать как одна из "говорящих голов" Федеральной службы безопасности РФ для проведения информационных операций Украине.
Также Кива курировал ряд агентов Кремля в Украине и занимался подготовкой диверсий.
"Оружие калибра 19, короткое, нарезное. Сработали в районах грудной клетки с последующим контрольным выстрелом в голову и он остался навсегда рядом с местом проживания в Подмосковье", — сказал глава СБУ в интервью в эфире национального телемарафона.
Ликвидация Ильи Кивы
В ночь на 6 декабря 2023 года в Подмосковье ликвидировали украинского предателя Илью Киву. За его ликвидацией, по информации украинских СМИ, стоит СБУ, а позже факт смерти преступника был подтвержден ГУР.
Позже СМИ рассказали детали операции в Московской области по уничтожению предателя.
В Службе безопасности Украины заявили, что все конкретные детали по спецоперации будут раскрыты украинской общественности после завершения войны.
Илья Кива - что о нем известно
26 февраля 2022 года стало известно, что скандального нардепа Илью Киву исключили из партии Оппозиционная платформа - За жизнь.
Киву объявили в международный розыск. Его подозревали в государственной измене.
10 мая бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов собственноручно застрелить Киву, который сбежал в Россию и поддерживает войну против украинцев.
Позже журналисты выяснили, что Кива может жить в элитном коттеджном городке Agalarov Estate в Подмосковье вблизи города Покровского.
В ноябре 2023 года Киву приговорили к 14 годам тюрьмы. Как говорится в решении Лычаковского райсуда Львова, суд признал бывшего депутата виновным по статьям о госизмене, публичном использовании символики коммунистического режима и публичных призывах к агрессивной войне.
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