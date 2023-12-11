Детали будут после победы: в СБУ прокомментировали причастность к смерти Кивы

В СБУ отметили, что все враги Украины будут отвечать за свои преступления против Украинского государства и пообещали раскрыть детали операций после победы.

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В СБУ прокомментировали факт смерти Ильи Кивы / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Службе безопасности Украины прокомментировали информацию, которая ранее появилась в СМИ относительно причастности СБУ к убийства экс-нардепа и предателя Украины Ильи Кивы в Подмосковье. В сообщении пресс-службы ведомства не подтвердили и не опровергли эту информацию.

"Служба безопасности Украины проводит очень много успешных спецопераций, в том числе и тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины. И как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам", - сказано в заявлении.

Служба безопасности Украины подчеркивает, что все конкретные детали по спецоперации будут раскрыты украинской общественности после завершения войны.

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"Также Василий Малюк неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом – по закону и по морали. Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова. А все детали спецопераций СБУ общество узнает после нашей неминуемой победы", - прокомментировали в СБУ.

Убийство Ильи Кивы - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, экс-заместителю генерального прокурора эпохи Януковича Ренату Кузьмину выгодно было провести ликвидацию бывшего депутата Верховной Рады и предателя Ильи Кивы.

После факта убийства бывшего депутата и предателя Ильи Кивы, в разведке обратились к другим лицам, которые предали Украину, и подчеркнули, что признание своей вины перед Украиной является единственным безопасным выходом для них.

В ночь на 6 декабря в Подмосковье ликвидировали украинского предателя Илью Киву. За его ликвидацией, по информации украинских СМИ, стоит СБУ, а позже факт смерти преступника был подтвержден ГУР.

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