'Многие нардепы хотят сложить полномочия': Арахамия раскрыл, почему не отпускают их

В связи с новыми вызовами необходимо оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах, отметил Арахамия.

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Нардепы хотят подать в отставку / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/yzheleznyak

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что достаточно большое количество народных депутатов желают досрочно сложить свои полномочия.

"Мы уже не отпускаем людей... Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешней каденции Верховной Рады) и принимать необходимые для государства законы", - сказал Арахамия в эфире телемарафона "Єдині новини".

Председатель фракции отметил, что в связи с новыми вызовами необходимо оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах, "чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, котором он начал работать".

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По состоянию на 11 декабря 2023 года количество депутатов Верховной Рады Украины составляет 400 человек (в соответствии с законодательством должно быть 450).

Напомним, что в офисе президента поставили точку в вопросе об отставке Валерия Залужного. Реальных оснований для отставки Главкома ВСУ Валерия Залужного нет, а такие разговоры могут вызвать недоумение у союзников.

Зеленский отправил в отставку Татьяну Остащенко. Ее уволили с должности командующего медицинских сил ВСУ. Президент отметил, что Украине нужен "принципиально новый уровень медицинского обеспечения воинов".

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