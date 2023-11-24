Выборы 2024 года в Украине: Арахамия рассказал о давлении Запада

На Западе прекрасно понимают трудности, которые существуют с проведением выборов в Украине во время войны, отметил Арахамия.

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Арахамия рассказал о выборах 2024 года в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что в следующем году в Украине нельзя проводить ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы.

В интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+" он рассказал, что никто на Западе не оказывает давления на украинскую власть требованием о проведении любых выборов в условиях войны. При этом Арахамия объяснил, откуда появились такие слухи.

"Единичные были политики, которые говорили о том, что "вот вам возможно надо будет садиться за стол переговоров с россиянами или с кем-то другим... и тогда, если вы будете условно нелегитимны, тогда к вам могут быть такие вопросы, возможно вам надо провести выборы". Такая была дискуссия", - описал ситуацию он. видео дня

В то же время, утверждает глава крупнейшей парламентской фракции, на Западе прекрасно понимают трудности, которые существуют с проведением выборов в Украине во время войны.

"Когда ты просто до конкретики доходишь, говоришь: А как военные будут голосовать или баллотироваться, а как 6 миллионов человек за границей должны отдать свои голоса, а каким образом это сделать так, чтобы воздушная тревога не была целый день... У них нет ответа. Никто на эти вопросы не имеет ответа на самом деле. И говорят: ну хорошо-хорошо, работайте, как работали", - резюмировал Давид Арахамия.

Выборы в Украине во время войны

Напомним, что Зеленский назвал 2 условия для проведения выборов в Украине во время войны. Несмотря на сложную ситуацию, это вполне реально сделать, однако необходимо обеспечить безопасность, считает президент Украины.

В Раде сообщили условие проведения выборов в Украине. Заместитель председателя ВР Украины Александр Корниенко назвал условие для проведения выборов в Украине. От сообщил, что для этого должен быть создан специальный закон.

В ЦИК сделали заявление о полномочиях Зеленского и раскрыли о предстоящих выборах. Заместитель председателя ЦИК отметил, что согласно действующему законодательству, любые выборы во время военного положения не проводятся.

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