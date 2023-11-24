У США и Германии есть план: Зеленского пытаются втянуть в переговоры с РФ - Bild

Страны-союзники будут использовать военную помощь, как рычаг давления на Украину, чтобы Киев согласился сесть за стол переговоров с РФ.

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Байден и Шольц хотят усадить Зеленского за стол переговоров с РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Белый дом

США и Германия пытаются втянуть Украину в переговоры с Россией. Они уже даже "придумали" план, как усадить за этот стол президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявили в Bild, ссылаясь на источники в правительственных кругах Германии.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц хотят склонить Украину к мирным переговорам с РФ, не оказывая прямого дипломатического давления на Зеленского. Стороны хотят помочь Киеву занять "стратегически выгодную переговорную позицию", с которой уже можно будет договариваться с Путиным о "суверенитете и территориальной целостности" страны.

"Белый дом и канцелярия (Олафа Шольца - Главред) координируют этот вопрос", — говорится в сообщении.

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США и Германия, как основные поставщики военной помощи, хотят использовать этот рычаг влияния. Как сообщается, стороны будут передавать Украине столько оружия, сколько понадобится для сдерживания оккупантов, без возможности освободить оккупированные территории.

"Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы", — говорится в сообщении.

Переговоры РФ и Украины

Недавно Путин поклянчил у Украины переговоры. Шольц назвал ему два условия завершения войны. Глава Кремля Владимир Путин должен сделать четкие шаги для завершения развязанной Россией войны против Украины, сказал канцлер ФРГ.

Позже на Западе заговорили о "мирных" переговорах между Украиной и РФ и заявили, что война в Украине зашла в фазу заморозки. В Словакии считают, что ситуации на фронте стала статичной, поэтому настало время для "мирного" решения.

Глава МИД Литвы заявил, что Украина может быть втянута в мирные переговоры. Он понимает, что Киев никогда не выберет путь договоренностей с террористами, но может возникнуть ситуация, когда не будет выбора.

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