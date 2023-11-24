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"Это не будет ее выбор": Украина может быть втянута в мирные переговоры – глава МИД Литвы

Алёна Воронина
24 ноября 2023, 06:45
Киев никогда не выберет путь договоренностей с террористами, но может возникнуть ситуация, когда не будет выбора. Есть лишь один способ избежать этой ситуации.
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Габриэлюс Ландсбергис
Украина может быть втянута в мирные переговоры, говорит глава МИД Литвы/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин, Twitter Gabrielius Landsbergis

Украина рискует невольно оказаться втянутой в мирные переговоры со страной-агрессором Россией, если западные партнеры не обеспечат украинцев необходимым количеством вооружения для борьбы с оккупантами.

Киев никогда не выберет путь договоренностей с террористами, поэтому Запад должен помочь украинцам и предоставить больше вооружения. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в четверг, 23 ноября, передает Bloomberg.

Ландсбергис подчеркнул, что недостаточное количество снарядов и ракетных систем у украинских военных может поставить Украину в такую ситуацию, когда ей придется вести переговоры с российскими захватчиками. Он отметил, что при других условиях Украина никогда на такое не согласилась бы.

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"Это не было бы выбором Украины. Та Украина, которую мы знаем, и та Украина, которой мы будем помогать до тех пор, пока мы дышим, никогда бы не выбрала переговоры с террористами. Но реальность может оказаться именно такой", – сказал он.

Литовский министр подчеркнул, что для победы над оккупантами Киеву нужно больше оружия. В то же время он назвал комичной ситуацию, когда Северная Корея помогает Москве больше, чем Евросоюз помогает украинскому государству.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что началось новое наступление на Авдеевку. Россияне увеличили активность своих наступательных операций в районе Авдеевки, уделяя особое внимание промышленной зоне коксохимического завода, сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

После этого офицер "Легиона Свободы" майор МВД Максим Морозов рассказал, что оккупанты атакуют Авдеевку со всех сторон и активно работают в направлении промзоны. Ситуация в городе критическая, враг не оставляет попыток окружить Вооруженные силы.

Напомним, глава Евросовета оценил успехи Украины в контрнаступлении. ВСУ заставляют Россию отступать на юге Украины. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил успехи Украины.

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