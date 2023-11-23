'Самые ожесточенные бои за всю войну': началось новое наступление на Авдеевку - Барабаш

Россияне увеличили активность своих наступательных операций в районе Авдеевки, уделяя особое внимание промышленной зоне коксохимического завода.

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"Ситуация тяжелая": в МВА сообщили о новом наступлении РФ на Авдеевку / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

В течение последних нескольких дней россияне увеличили активность на Донецком направлении, проводя атаки с с юга в направлении Авдеевки. Российские военные в основном фокусируют свое внимание на одном направлении, а затем переключают его на другое. Об этом 24 Канала рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"В Авдеевке с 10 октября продолжаются, пожалуй, самые ожесточенные бои за всю войну, начиная еще с 2014 года. Ситуация тяжелая. Враг давит на Авдеевский коксохим, промзону, село Степное", - подчеркнул Виталий Барабаш.

По его словам, в течение полутора месяцев российского наступления линия обороны остается устойчивой, и оккупантам не удалось ее прорвать. Нытье некоторых российских военкоров о том, что не они нас "перемалывают", а мы их – это подтверждает.

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Интересен тот факт, что во время наступления на Авдеевку Владимир Путин уже второй раз посетил штаб в Ростове-на-Дону. На протяжении всего периода боев за Бахмут он прибывал с указаниями лишь один раз.

"Это говорит о том, что захват Авдеевки – прямой приказ Путина, поэтому оккупанты его будут выполнять. Ни один из российских военных командиров точно не прикажет прекратить штурмовые действия или отвести войска, потому что в Кремле приняли политическое решение", – отметил Барабаш.

К сожалению, у россиян остается значительное количество резервов, личного состава и техники. По данным международных военных институтов, пыл врага, который был в начале, теперь немножко потерян, и техника, которую они планировали использовать на направлении Авдеевки, уже на 80% уничтожена. Однако украинские военные рассматривают ситуацию иначе, замечая, что техники у противника все еще достаточно много.

Боевые действия на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне начали третью волну наступления на Авдеевском направлении. Потери противника в живой силе и бронетехнике продолжают увеличиваться.

Вооруженные силы Украины нанесли разрушительные потери российским войскам под Авдеевкой, сообщил Александр Штупун. Захватчики потеряли почти 80% своей техники, которую они использовали во время операций для наступления на город.

Согласно сообщению британской разведки, в течение последней недели наиболее активные бои развернулись на трех участках фронта, но ни одна из сторон не добилась значимого прогресса.

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