В Украине растет дефицит электроэнергии из-за морозов: Укрэнерго сделало важное заявление

В энергосистеме Украины возник дефицит электроэнергии, по состоянию на четверг, 23 ноября, он продолжает расти. Ситуация остается сложной.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". В компании отмечают, что продолжает расти потребление электроэнергии, а в энергосистеме не хватает ресурсов, чтобы покрыть эти потребности.
"Потребление электроэнергии продолжает расти. Вечерний максимум потребления электроэнергии 22 ноября был на 4% выше, чем 21 ноября. Для энергосистемы это равно необходимости включения по меньшей мере 2 дополнительных блоков тепловых электростанций, производственные мощности которых пока ограничены из-за выхода в ремонт нескольких блоков", – заявили в компании.видео дня
Главная причина возникновения дефицита – похолодание. Однако есть еще и вторая причина, которая заключается в том, что на нескольких блоках тепловых электростанций продолжается ремонт.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что они ищут варианты, как покрыть дефицит электроэнергии. В то же время в компании заявили, что отключение потребителей не прогнозируется.
Возникновение дефицита электроэнергии в Украине
Напомним, 22 ноября в Украине возник дефицит электроэнергии. Такая ситуация возникла, потому что из-за похолодания повысилась нагрузка на электростанции. Среди других причин – повышенная аварийность блоков электростанций: часть энергоблоков еще ремонтируют после российских ракетных и дроновых ударов, а восстановленные блоки не могут нести такую же нагрузку, как до повреждения.
В "Укрэнерго" призвали украинцев не включать одновременно устройства с большим потреблением электричества, не стирать в дневное время, выключать свет в пустых помещениях и бережно расходовать электроэнергию в течение суток.
Впоследствии председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что 22 ноября Украине пришлось пойти на вынужденный шаг из-за дефицита в энергосистеме и воспользоваться аварийной помощью от стран-соседей. Таким образом удалось сбалансировать энергосистему.
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