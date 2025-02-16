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Что такое "казьо": лишь единицы дадут правильный ответ

Алёна Воронина
16 февраля 2025, 04:35
53
Мало кто знает, какой украинский месяц когда-то имел такое название.
Украинский язык, Ольга Багний
Что такое "казьо"/коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Что означает слово "казьо"
  • Какой украинский месяц когда-то имел такое название

В украинском языке есть много колоритных слов, которые были несправедливо забыты и сейчас все реже и реже используются. К таким словам можно отнести и "казьо" - в наше время мало кто сможет сразу ответить на вопрос, что означает такое слово.

На самом деле таким образом украинцы когда-то называли один из месяцев года. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Питає лютий чи добре взутий". "Лютий", несмотря на то, что это последний зимний месяц, может удивить морозами. Недаром он получил такое название - "лютий". А как этот месяц называли раньше? Среди народных названий - "лютень, сніговій, бокогрій, скажений". А еще – "казибрід, казьо, казидорога, сніжень, крутень, зимобор, криводоріг, межень" (потому что на границе зимы и весны). А еще "лютий" называли "другий січень" - с таким же успехом можно назвать его "третій грудень", - рассказала Багний.

Смотрите видео с объяснением, что такое "казьо":

@sametak1064 Казьо, второй январь... Как раньше называли февраль? #правильноукраїнською♬ original sound - Правильно українською

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".

Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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украинский язык Ольга Багний
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