Что такое "казьо": лишь единицы дадут правильный ответ

Мало кто знает, какой украинский месяц когда-то имел такое название.

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Что такое "казьо"/коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

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Что означает слово "казьо"

Какой украинский месяц когда-то имел такое название

В украинском языке есть много колоритных слов, которые были несправедливо забыты и сейчас все реже и реже используются. К таким словам можно отнести и "казьо" - в наше время мало кто сможет сразу ответить на вопрос, что означает такое слово.

На самом деле таким образом украинцы когда-то называли один из месяцев года. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Питає лютий чи добре взутий". "Лютий", несмотря на то, что это последний зимний месяц, может удивить морозами. Недаром он получил такое название - "лютий". А как этот месяц называли раньше? Среди народных названий - "лютень, сніговій, бокогрій, скажений". А еще – "казибрід, казьо, казидорога, сніжень, крутень, зимобор, криводоріг, межень" (потому что на границе зимы и весны). А еще "лютий" называли "другий січень" - с таким же успехом можно назвать его "третій грудень", - рассказала Багний.

Смотрите видео с объяснением, что такое "казьо":

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".

Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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