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Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответ

Алёна Воронина
8 февраля 2025, 04:35
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Не всем известно, как именно правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.
Украинский язык, Ольга Багний
Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском
  • В каких случаях используется такая фраза

Есть ряд слов и фразеологизмов, которые могут вызвать путаницу при переводе на украинский язык с русского. К такому списку можно отнести также выражение "вопрос на засыпку" - не все знают, как правильно перевести его на украинский.

Ответ на этот вопрос дала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Как будет на украинском "вопрос на засыпку"? Вот это вопрос. Вариантов несколько. Можно сказать, что это "несподіване запитання", "каверзне запитання", "підступне запитання", "хитре запитання", или же просто "питання для роздумів". Все зависит от контекста", - объяснила Багний.

Смотрите видео о том, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском:

Как сообщал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, что такое "незабавки" - лишь единицы смогут правильно объяснить слово. Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.

Также ранее Багний объяснила, как сказать "мнительный" на украинском - мало кто знает правильный ответ. Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительный" - стоит употреблять украинское слово.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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