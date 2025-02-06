Ей - 28, ему - 70: сеть всколыхнули отношения супругов с 42-летней разницей в возрасте

Девушка познакомилась со старшим за себя мужчиной, когда он гостил неподалеку от ее дома. Они поженились, когда ей был 21 год, а ему - 63.

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Сеть всколыхнули отношения супругов с 42-летней разницей в возрасте/ коллаж: Главред, фото: TikTok @dave_jackie2818

Вы узнаете:

Как познакомились и поженились пара с 42 летней разницей в возрасте

Почему на них "набросились" комментаторы в соцсетях

28-летняя Джеки познакомилась с 70-летним Дэйвом, когда ей был всего 21 год. Знакомство произошло, когда американец был на родине девушки на Филиппинах во время отпуска.

Они нашли друг друга на сайте знакомств, когда Дэйв гостил неподалеку от дома Джеки, и договорились встретиться в местном кафе, пишет The Sun.

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Дэйв признался, что в момент встречи был поражен и даже пошутил, что девушка, наверное, не смотрела его онлайн-профиль, прежде чем согласилась встретиться.

Однако 42-летняя разница не стала помехой развитию их отношений. Через несколько месяцев после их первого свидания Дэйв вернулся на Филиппины и предложил девушке пожениться. Пара поженилась в феврале 2018 года. На тот момент Джеки был 21 год, а Дэйву - 63 года.

Вскоре после этого Джеки переехала в США, чтобы жить со своим новым мужем. Пара утверждает, что теперь, спустя семь лет, они такие же счастливые, как и были раньше.

Но, несмотря на их длительные отношения и счастливый брак, из-за разницы в возрасте пара постоянно подвергается шквалу оскорблений со стороны комментаторов в социальных сетях.

Супругов часто критикуют под контентом, который они выкладывают в сети, и многие считают, что Дэйв, видимо, миллиардер. А некоторые высказывают предположение, что Джеки с ним ради грин-карты, и называют ее медсестрой и золотоискателем.

Однако многие с пониманием отнеслись к разнице в возрасте, и отметили: главное, что Джеки с Дэйвом счастливы.

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