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Почему в Нидерландах не вешают шторы: причина кроется в давней традиции

Марина Иваненко
8 ноября 2026, 17:08
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Голландцы нередко оставляют окна незанавешенными даже вечером. Эта необычная традиция имеет историческое объяснение и связана с местной культурой.
Почему голландцы оставляют окна открытыми для прохожих
Почему голландцы оставляют окна открытыми для прохожих / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему в Нидерландах не вешают шторы
  • Как открытые окна связаны с историей страны
  • Что символизируют освещенные комнаты и подоконники

В Нидерландах можно увидеть непривычную для многих картину: вечером в окнах домов часто нет ни плотных штор, ни жалюзи. Дома остаются открытыми для взглядов с улицы, а прохожие могут видеть освещенные комнаты, мебель и даже предметы интерьера. Такая привычка давно стала частью местного быта и имеет несколько интересных объяснений. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает Kertvar.hu, традиция не завешивать окна связана не только с практическими причинами, но и с культурными особенностями, историческими убеждениями и особым отношением голландцев к частной жизни.

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Больше естественного света в доме

Одна из самых простых причин - желание впускать в дом как можно больше дневного света. В Нидерландах часто бывает пасмурная погода, поэтому естественное освещение имеет особую ценность. Открытые окна помогают сделать комнаты светлее и визуально просторнее.

Плотные шторы могут препятствовать проникновению солнечных лучей, поэтому многие жители предпочитают не закрывать окна без крайней необходимости. Даже в вечернее время они нередко оставляют их открытыми, не особо беспокоясь о том, что происходит на улице.

Видео о том, как выбрать шторы, можно посмотреть здесь:

Приватность без высоких заборов

На первый взгляд может показаться странным, что люди не пытаются скрыть свою домашнюю жизнь от посторонних глаз. Однако в Нидерландах к уединению часто относятся иначе. Открытые окна не обязательно воспринимаются как отказ от личного пространства.

В местной культуре существует понятие gezelligheid - особой атмосферы домашнего уюта, тепла и доброжелательности. Открытые окна и освещенные комнаты могут создавать ощущение гостеприимства и открытости. В то же время это не означает, что прохожим позволено вмешиваться в личную жизнь жильцов.

Историческое объяснение традиции

Привычку не закрывать окна шторами также связывают с религиозными и культурными традициями Нидерландов. В частности, упоминают влияние кальвинизма - направления протестантизма, которое исторически играло важную роль в жизни страны.

Согласно одному из распространённых объяснений, открытые окна символизировали честность и отсутствие желания что-либо скрывать. Считалось, что человеку, которому нечего стыдиться, нет нужды прятать свою повседневную жизнь за плотными шторами.

Со временем такое поведение закрепилось как культурная особенность. В то же время не все жители придерживаются этой традиции, а её распространенность может варьироваться в зависимости от города, района и личных предпочтений.

Подоконник как часть домашнего интерьера

Еще одна заметная деталь голландских домов - оформление подоконников. Их часто украшают вазонами, цветами, свечами, декоративными предметами и небольшими композициями.

Поскольку окна не завешивают плотными шторами, подоконники становятся своеобразной витриной домашнего уюта. Растения и украшения хорошо заметны с улицы, а сам интерьер выглядит светлым и открытым.

Для многих жителей это также возможность придать дому индивидуальность. В то же время оформление подоконника не обязательно должно привлекать внимание прохожих - часто это просто часть привычного домашнего декора.

Используют ли голландцы шторы сегодня

Несмотря на распространенность традиции, в современных Нидерландах нет общего запрета на шторы или жалюзи. Некоторые жители устанавливают их ради комфорта, защиты от солнца или желания уединиться.

Особенно это касается спален и помещений, окна которых выходят на оживленные улицы. В новостройках также можно увидеть различные варианты оформления окон - от легких занавесок до современных ролетов.

Поэтому открытые окна без штор - скорее заметная культурная традиция, а не правило, которому должны следовать все. Она отражает исторические особенности страны, стремление к естественному освещению и особое отношение к домашнему пространству.

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Об источнике: Kertvár.hu

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