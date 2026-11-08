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Украину накроют дожди, мокрый снег и заморозки: когда погода резко изменится

Руслана Заклинская
8 ноября 2026, 11:34
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Сухой антициклон в начале недели сменится дождями со шквалами до 22 м/с, а в Карпатах ожидаются сильные осадки.
Украину накроют дожди, мокрый снег и заморозки: когда погода резко изменится
Погода в Украине с 9 по 15 ноября / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украине будет сухо, а когда пойдут дожди со снегом
  • В какой день потеплеет до +17, а в Крыму до +20
  • Где ожидаются шквалы и сильные осадки

Погода в Украине в начале недели будет сухой и относительно теплой. Однако уже со среды на страну надвинутся атмосферные фронты, которые принесут дожди, мокрый снег и порывистый ветер. Такой прогноз на 9–15 ноября обнародовал синоптик Meteoprog Игорь Кибальчич.

По его словам, неделя пройдет на фоне циклонов и атмосферных фронтов, а температура в целом будет выше климатической нормы. Первые два дня новой недели, 9 и 10 ноября, в Украине пройдут без осадков под влиянием антициклона, а со среды погода станет нестабильной - придут дожди, местами с мокрым снегом.

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Теплее всего будет в пятницу, 13 ноября. Днем ожидается температура до +17, а в Крыму - до +20 градусов.

"Температура воздуха в целом ожидается выше средних многолетних показателей, но особенно тепло будет на юге и юго-востоке Украины, куда будут поступать воздушные массы из Средиземноморья и Турции", - отметил Кибальчич.

Погода в Украине 9 ноября

В понедельник, 9 ноября, из-за антициклона по всей стране будет сухая и устойчивая погода без осадков. В юго-западных областях местами возможен туман, ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Ночью 0…–5 градусов, днём +3…+8, на крайнем юге местами до +10.

Погода в Украине 10 ноября

Во вторник, 10 ноября, сохранится сухая погода, ночью и утром местами возможен туман. Ветер днем южный, 5–10 м/с. Ночью –4…+1 градус, днем +4…+9, на крайнем юге и в Крыму местами +10…+11.

Погода в Украине 11 ноября

В среду, 11 ноября, ночью в западных областях пройдет дождь с мокрым снегом, а днем дожди охватят большую часть страны, кроме востока. В северных регионах местами ожидается мокрый снег. Ночью -2...+3 градуса, днем на севере и западе +1...+6, в других регионах +7...+12.

Погода в Украине 12 ноября

В четверг, 12 ноября, на большей части территории пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный и юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью 0...+5, днём +4...+9, а на юге и в Прикарпатье ночью +5...+10, днём +11...+16 градусов.

Погода в Украине 13 ноября

В пятницу, 13 ноября, атмосферные фронты принесут умеренные дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, а в Карпатах - сильные осадки. Ветер преимущественно южный, 7–12 м/с, днем на юге и Левобережье порывы будут достигать 17–22 м/с.

В то же время это будет самый тёплый день недели: ночью +7...+12, днём +11...+17 градусов, в Крыму до +20. Только на западе днём ожидается +1...+7.

Погода в Украине 14 ноября

В субботу, 14 ноября, ночью в большинстве областей, кроме западных, а днем на крайнем юго-востоке пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Ночью на Левобережье будет дуть юго-западный ветер со скоростью 15–20 м/с. Ночью 0…+6, днем +2…+8, в юго-восточной половине страны в течение суток +7…+12.

Погода в Украине 15 ноября

В воскресенье, 15 ноября, с запада придет антициклон, поэтому существенных осадков не будет. Ветер западный и северо-западный, 5–10 м/с. Ночью –4…+1, днём +1…+6 градусов.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Придет ли в Украину потепление в середине ноября

Синоптик Наталья Диденко в интервью "Эспрессо" 6 ноября связала приход тепла с концом этой недели.

"Примерно с 15 ноября все же наступит потепление", - отметила она.

Впрочем, прогнозы расходятся в деталях: по данным Meteoprog, именно 15 ноября в Украину войдет антициклон с запада, и ночью температура снова опустится до -4 градусов.

Погода в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, 8 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что потепление опаздывает примерно на пять дней. По ее словам, на западе влияние северного антициклона не дает прорваться ни дождю, ни мокрому снегу.

В конце прошлой недели погоду в Украине определял холодный атмосферный фронт со стороны Балтийского моря. Синоптики предупреждали о морозе до -6 градусов и гололеде. На юге 7 ноября днем местами ожидались порывы ветра до 18 метров в секунду.

Холодный фронт прошел через Украину 6 ноября. Тогда в Карпатах прогнозировали первый снег, а в других регионах - дожди с мокрым снегом. Ветер усиливался до 12 метров в секунду, местами с порывами до 20 метров в секунду.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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