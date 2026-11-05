Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине 6 ноября
- В каких областях ожидаются дожди с мокрым снегом
- Какой будет температура воздуха
Погода в Украине в пятницу, 6 ноября, будет холодной с осадками и сильным ветром. В ряде областей дожди местами будут переходить в мокрый снег, а в Карпатах возможны снегопады. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Погоду будет определять холодный атмосферный фронт, который будет быстро перемещаться со стороны Балтийского моря. Северо-западный ветер принесет холодный воздух, а облачность и осадки будут препятствовать прогреванию.
Ночью небольшие дожди ожидаются в северных, восточных, Полтавской и Черкасской областях. Днем осадки охватят почти всю Украину, кроме большинства западных регионов. Местами дождь будет сопровождаться мокрым снегом, а в Карпатах пройдет небольшой снег.
Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Днем в большинстве западных областей, а также в Житомирской и Винницкой областях местами порывы будут достигать 15–20 м/с.
Температура ночью и днём составит 0–6 градусов тепла. В Закарпатье и на крайнем юге днём воздух прогреется до 5–10 градусов. В Карпатах и в Закарпатье ночью ожидается 1–6 градусов мороза.
В субботу, 7 ноября, снег местами прогнозируется в большинстве регионов. Ночью температура будет колебаться от 2° тепла до 5° мороза, днем - 0-6° тепла.
Какой будет погода в Киеве 6 ноября
В Киевской области и в столице прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшие дожди. В некоторых районах области возможен мокрый снег.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Температура в течение суток в области составит 1–6 градусов тепла, в Киеве - 3–5 градусов тепла.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко отмечала, что похолодание в Украине продлится ориентировочно до 10 ноября. По ее прогнозу, во второй декаде ноября атмосферные процессы в большинстве областей изменятся в пользу теплых масс.
Также Диденко сообщила, что холодный атмосферный фронт принесет дожди и местами мокрый снег. Днем 5 ноября воздух прогреется до +4–+8 градусов, а в Карпатах ожидался небольшой снег.
Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил о приближении холодного воздуха и первых ночных заморозков. Он отметил, что пик непогоды 6–7 ноября будет сопровождаться осадками и переходом к мокрому снегу в отдельных регионах.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту.
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