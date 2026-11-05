Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

В Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и сильный ветер.

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Погода в Украине 6 и 7 ноября / Фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине 6 ноября

В каких областях ожидаются дожди с мокрым снегом

Какой будет температура воздуха

Погода в Украине в пятницу, 6 ноября, будет холодной с осадками и сильным ветром. В ряде областей дожди местами будут переходить в мокрый снег, а в Карпатах возможны снегопады. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Погоду будет определять холодный атмосферный фронт, который будет быстро перемещаться со стороны Балтийского моря. Северо-западный ветер принесет холодный воздух, а облачность и осадки будут препятствовать прогреванию.

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Погода в Украине 6 ноября / Фото: meteo.gov.ua

Ночью небольшие дожди ожидаются в северных, восточных, Полтавской и Черкасской областях. Днем осадки охватят почти всю Украину, кроме большинства западных регионов. Местами дождь будет сопровождаться мокрым снегом, а в Карпатах пройдет небольшой снег.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Днем в большинстве западных областей, а также в Житомирской и Винницкой областях местами порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура ночью и днём составит 0–6 градусов тепла. В Закарпатье и на крайнем юге днём воздух прогреется до 5–10 градусов. В Карпатах и в Закарпатье ночью ожидается 1–6 градусов мороза.

В субботу, 7 ноября, снег местами прогнозируется в большинстве регионов. Ночью температура будет колебаться от 2° тепла до 5° мороза, днем - 0-6° тепла.

Погода в Украине 7 ноября / Фото: meteo.gov.ua

Какой будет погода в Киеве 6 ноября

В Киевской области и в столице прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшие дожди. В некоторых районах области возможен мокрый снег.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Температура в течение суток в области составит 1–6 градусов тепла, в Киеве - 3–5 градусов тепла.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко отмечала, что похолодание в Украине продлится ориентировочно до 10 ноября. По ее прогнозу, во второй декаде ноября атмосферные процессы в большинстве областей изменятся в пользу теплых масс.

Также Диденко сообщила, что холодный атмосферный фронт принесет дожди и местами мокрый снег. Днем 5 ноября воздух прогреется до +4–+8 градусов, а в Карпатах ожидался небольшой снег.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил о приближении холодного воздуха и первых ночных заморозков. Он отметил, что пик непогоды 6–7 ноября будет сопровождаться осадками и переходом к мокрому снегу в отдельных регионах.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту.

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