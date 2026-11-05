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Звезда "Во все тяжкие" разводится с женой после 24 лет брака

Алена Кюпели
5 ноября 2026, 14:12
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Пока ни Дин, ни Бриджит публично не прокомментировали ситуацию.
Разводится звезда сериала
Разводится звезда сериала "Во все тяжкие" / Коллаж Главред, фото Instagram/deanjnorris

Кратко:

  • Что известно о жизни актера
  • Что случилось с его семейным бизнесом

Американский актер Дин Норрис, известный по роли агента Хэнка Шрейдера в культовом сериале "Во все тяжкие", переживает непростой период.

Как пишет TMZ, Его супруга Бриджит подала на развод после более чем двух десятилетий совместной жизни. Одновременно пара столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, связанными с принадлежащим им ресторанным бизнесом.

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Бриджит Норрис обратилась в суд округа Риверсайд в Калифорнии еще в 2025 году. Причиной расставания она указала непримиримые разногласия.

Актер Дин Норрис разводится с женой
Актер Дин Норрис разводится с женой / Фото Instagram/deanjnorris

Согласно документам, супруги поженились 27 октября 2001 года, а датой расставания указано 15 января 2025-го. Таким образом, их брак продлился более 23 лет.

У Дина и Бриджит пятеро детей. Двое из них - 17-летняя Зои и 16-летний Дин - еще несовершеннолетние. В бракоразводном иске Бриджит попросила предоставить обоим родителям совместную юридическую и физическую опеку над детьми. Кроме того, она рассчитывает получить супружеские алименты и просит суд определить права сторон на имущество, приобретенное за время брака.

Актер ответил на заявление супруги спустя несколько месяцев. Однако на момент публикации дело еще не было завершено.

Развод - не единственная проблема, с которой столкнулись супруги. Пара также проходит процедуру банкротства по главе 11 Кодекса США о банкротстве в отношении своего ресторана Swing Inn Cafe, расположенного в городе Темекьюла, штат Калифорния.

Дин и Бриджит приобрели заведение в 2022 году. Согласно судебным документам, ресторан столкнулся с резким падением выручки: с 2024-го по 2025 год валовой доход сократился примерно на миллион долларов.

Актер Дин Норрис разводится с женой
Актер Дин Норрис разводится с женой / Фото Instagram/deanjnorris

В документах также указано, что активы компании оцениваются в сумму от 100 тысяч до 500 тысяч долларов, тогда как обязательства составляют от одного до десяти миллионов долларов.

Процедура банкротства по главе 11 позволяет компании продолжать работу, одновременно пытаясь реструктурировать долги и договориться с кредиторами.

Помимо ресторана, супруги совместно занимаются Norris Performing Arts Center - центром исполнительских искусств, который также связан с их семейным бизнесом.

Чем известен Дин Норрис

63-летний Дин Норрис получил мировую известность благодаря роли агента Управления по борьбе с наркотиками Хэнка Шрейдера в сериале "Во все тяжкие". Его персонаж стал одним из центральных героев популярной криминальной драмы с Брайаном Крэнстоном и Аароном Полом.

Кроме того, актер снимался в сериалах "Под куполом", "Лучше звоните Солу" и "Закон и порядок: Организованная преступность", а также в многочисленных полнометражных фильмах.

Несмотря на известность, Норрис и его супруга годами старались не афишировать семейную жизнь. Поэтому новости о разводе и финансовых трудностях пары стали неожиданностью для поклонников актера.

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Ранее также скандальная певица Настя Каменских призналась в своих зависимостях, которые серьезно обосновались в ее жизни.

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О сериале: Во все тяжкие

Во все тяжкие - американская телевизионная криминальная драма, премьерные серии которой транслировались с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года по кабельному каналу AMC. На протяжении пяти сезонов, состоящих из 62 эпизодов, показана история Уолтера Уайта, школьного учителя, у которого диагностировали неоперабельный рак лёгких и который, вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом, начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи. Постановка и съёмка сериала велись в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).

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