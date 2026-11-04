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Глава СБУ уволил фигурантов расследования НАБУ и пообещал найти "Мексиканца"

Руслана Заклинская
4 ноября 2026, 19:15
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Глава СБУ Александр Поклад уволил двух высокопоставленных сотрудников ведомства, фигурирующих в расследовании НАБУ в рамках операции "Карфаген".
Глава СБУ уволил фигурантов расследования НАБУ и пообещал найти
Поклад освободил двух фигурантов расследования НАБУ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, СБУ

Главное:

  • Два высокопоставленных сотрудника СБУ, фигурирующих в деле НАБУ "Карфаген", уволены
  • СБУ сотрудничает со спецслужбами стран-партнеров
  • Поклад призвал "Мексиканца" вернуться в Украину и сдаться

Глава Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников СБУ, которые стали фигурантами расследования Национального антикоррупционного бюро в рамках операции "Карфаген". Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В СБУ заявили, что оказывают полную поддержку и содействуют всем необходимым процессуальным действиям в рамках уголовных производств. Поклад также сообщил, что обсудил ход расследования с руководителями НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"Служба безопасности рассчитывает на проведение прозрачного, объективного и беспристрастного расследования. Об этом, в частности, говорил с руководителями НАБУ и САП. Имеется четкое и конструктивное сотрудничество", - отметил глава СБУ.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Главред - инфографика ​

По его словам, он также поддерживает связь со спецслужбами стран-партнеров. Стороны работают над тем, чтобы расследование возможных преступлений проводилось и в других юрисдикциях.

Отдельно Поклад обратился к фигуранту дела, известному под прозвищем "Мексиканец", с предложением вернуться в Украину и сдаться правоохранительным органам.

"Что касается так называемого "Мексиканца", фигурирующего в деле, то предлагаю ему прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам. Или мы сами найдем его, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть. СБУ работает и будет работать только на Украину", - заявил Поклад.

Что известно об операции "Карфаген"

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" разоблачили преступную организацию, к которой, по данным следствия, были привлечены высокопоставленные чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора. Участники группировки якобы платили правоохранителям за защиту мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

По версии следствия, организация также была причастна к торговле наркотиками, незаконному производству контрафактных сигарет и поддельной валюты, а также к нападениям, похищениям людей и нанесению телесных повреждений. Среди фигурантов - мужчина по прозвищу "Криминал", которого следствие считает организатором группировки, и "Мексиканец" - основатель и руководитель транснационального наркокартеля "Химпром".

Расследование НАБУ - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, НАБУ и САП разоблачили должностное лицо Офиса Генерального прокурора, которого следствие связывает с крышеванием мошеннических колл-центров и отмыванием средств. По данным следствия, более 20 млн грн было потрачено на приобретение недвижимости и драгоценностей, более 12 млн грн переоформлено на третьих лиц, более 10 млн грн размещено на счетах близких лиц.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко подчеркнул наличие собранной доказательной базы и анонсировал другие процессуальные решения в отношении лиц из ближайшего окружения руководства САП.

Также НАБУ провело обыски у главы Национального банка Андрея Пышного. В сообщении НАБУ указано, что никто не задерживался, подозрения не выдвигались, а следственные действия проводились в соответствии с действующим законодательством.

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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