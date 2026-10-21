НАБУ пришло с обысками к главе Нацбанка: что известно

Следственные действия проводят у Андрея Пышного, причем, вероятно, не только по рабочему адресу.

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У Андрея Пышного проходят обыски / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/nab_ukraine

Кратко:

НАБУ пришло с обысками к Пышному

Следственные действия проводят не только на рабочем месте главы НБУ

В среду, 21 октября, НАБУ пришло с обысками в Национальный банк Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, ссылаясь на собственные источники.

Как отметил депутат, обыски проходят именно у главы Нацбанка Андрея Пышного, причем, вероятно, не только по рабочему адресу.

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"НАБУ пришло именно к главе Нацбанка Андрею Пышному. Вроде бы не только по рабочему адресу. Подтверждаю, сейчас идут следственные действия именно в кабинете главы НБУ", - написал Железняк.

Обновлено. В НАБУ сообщили, что детективы ведомства при процессуальном руководстве САП проводят обыски в помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников.

"Ни одно лицо не задерживалось, о подозрении не сообщали. Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Остальные детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.

Как писал Главред, 5 сентября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" заявили о разоблачении преступной организации, которую, по данным следствия, возглавлял чиновник Офиса генпрокурора. По данным следствия, участники схемы могли "крышевать" сеть мошеннических колл-центров и легализовать имущество.

Средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовали с помощью ряда схем. В частности, более 20 млн грн было потрачено на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.

В тот же день Офис генпрокурора подтвердил обыски в служебных помещениях, которыми пользовался Руслан Кравченко. В ОГП заявили, что детективы НАБУ получили доступ, в частности, к материалам производства по поводу возможных противоправных действий близких к руководству САП лиц.

6 сентября Кравченко отрицал свою причастность к "крышеванию" мошеннических колл-центров. На следующий день он подал заявление об отставке от должности генпрокурора.

7 сентября, после разговора с президентом Владимиром Зеленским, генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке.

14 сентября стало известно, что генпрокурор Кравченко уехал из Украины за границу.

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О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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