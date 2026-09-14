Генпрокурор Кравченко срочно уехал из Украины за границу: что известно

Кратко:
- Руслан Кравченко уехал из Украины на служебном авто
- Чиновник планирует встречи с международными партнерами
- Перед выездом генпрокурор подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко уехал из Украины. По его словам, он находится в командировке, во время которой запланирован ряд встреч с международными партнерами.
Как пишет Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Кравченко выехал за границу ночью на служебном авто.
Позже сам генпрокурор подтвердил свой отъезд из Украины.
"Сейчас нахожусь в заграничной командировке, в ее рамках запланирован ряд встреч, в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисков, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов", - написал Кравченко в Facebook.
Отставка генпрокурора Кравченко - новости
Как сообщал Главред, 7 сентября, после разговора с президентом Владимиром Зеленским, генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке.
По его словам, это "политическое решение".
"И я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинениям остается неизменной", - объяснил свой поступок чиновник.
Народный депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко сообщил, что голосование за отставку генпрокурора Кравченко состоится в Верховной Раде 15 сентября.
Кравченко объявил подозрение директору НАБУ
14 сентября стало известно, что генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал уведомление о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу.
"Я подписал уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении с целью искусственного создания оснований для уклонения от ответственности в суде", - заявил Кравченко.
Параллельно он анонсировал ещё одно процессуальное решение - в отношении лица из ближайшего окружения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ему, по версии генпрокурора, вменяют давление на судей Высшего антикоррупционного суда, предложения неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации. Материалы этих производств Кравченко готов обнародовать.
"Он сошел с ума"
Как пишет РБК Украина, со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского, инициатива генпрокурора Руслана Кравченко по вручению подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу и человеку, приближенному к руководителю САП Александру Клименко, была его личной самодеятельностью и не соглашалась с Офисом президента.
"Он сошел с ума. Может, перебоялся", - сказал один из собеседников издания.
Другие собеседники издания, приближенные к президенту, также настаивают на этой версии.
Операция "Карфаген"
5 сентября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" заявили о разоблачении преступной организации, которую, по данным следствия, возглавлял чиновник Офиса генпрокурора.
По данным следствия, участники схемы могли "крышевать" сеть мошеннических колл-центров и легализовать имущество.
Средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовали с помощью ряда схем. В частности, более 20 млн грн было потрачено на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.
В тот же день Офис генпрокурора подтвердил обыски в служебных помещениях, которыми пользовался Руслан Кравченко. В ОГП заявили, что детективы НАБУ получили доступ, в частности, к материалам производства по поводу возможных противоправных действий близких к руководству САП лиц.
6 сентября Кравченко отрицал свою причастность к "крышеванию" мошеннических колл-центров. На следующий день он подал заявление об отставке от должности генпрокурора.
Другие новости:
- Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП: суд избирает меру пресечения
- Спецоперация "Форест Гамп": НАБУ раскрыло схему рейдерства и отмывания средств
- НАБУ, САП и ВАКС превращаются в "параллельное правительство" и инструмент политической борьбы - The Economist
Об источнике: Украинская правда
Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредитель издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред