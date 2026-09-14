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Генпрокурор Кравченко срочно уехал из Украины за границу: что известно

Анна Ярославская
14 сентября 2026, 10:00
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Руслан Кравченко назвал свой отъезд за границу рабочей командировкой.
Руслан Кравченко
Руслан Кравченко выехал из Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис генпрокурора Украины

Кратко:

  • Руслан Кравченко уехал из Украины на служебном авто
  • Чиновник планирует встречи с международными партнерами
  • Перед выездом генпрокурор подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко уехал из Украины. По его словам, он находится в командировке, во время которой запланирован ряд встреч с международными партнерами.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Кравченко выехал за границу ночью на служебном авто.

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Позже сам генпрокурор подтвердил свой отъезд из Украины.

"Сейчас нахожусь в заграничной командировке, в ее рамках запланирован ряд встреч, в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисков, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов", - написал Кравченко в Facebook.

Скриншот

Отставка генпрокурора Кравченко - новости

Как сообщал Главред, 7 сентября, после разговора с президентом Владимиром Зеленским, генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке.

По его словам, это "политическое решение".

"И я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинениям остается неизменной", - объяснил свой поступок чиновник.

Народный депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко сообщил, что голосование за отставку генпрокурора Кравченко состоится в Верховной Раде 15 сентября.

Кравченко объявил подозрение директору НАБУ

14 сентября стало известно, что генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал уведомление о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу.

"Я подписал уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении с целью искусственного создания оснований для уклонения от ответственности в суде", - заявил Кравченко.

Параллельно он анонсировал ещё одно процессуальное решение - в отношении лица из ближайшего окружения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ему, по версии генпрокурора, вменяют давление на судей Высшего антикоррупционного суда, предложения неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации. Материалы этих производств Кравченко готов обнародовать.

"Он сошел с ума"

Как пишет РБК Украина, со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского, инициатива генпрокурора Руслана Кравченко по вручению подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу и человеку, приближенному к руководителю САП Александру Клименко, была его личной самодеятельностью и не соглашалась с Офисом президента.

"Он сошел с ума. Может, перебоялся", - сказал один из собеседников издания.

Другие собеседники издания, приближенные к президенту, также настаивают на этой версии.

Операция "Карфаген"

5 сентября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" заявили о разоблачении преступной организации, которую, по данным следствия, возглавлял чиновник Офиса генпрокурора.

По данным следствия, участники схемы могли "крышевать" сеть мошеннических колл-центров и легализовать имущество.

Средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовали с помощью ряда схем. В частности, более 20 млн грн было потрачено на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.

  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ

В тот же день Офис генпрокурора подтвердил обыски в служебных помещениях, которыми пользовался Руслан Кравченко. В ОГП заявили, что детективы НАБУ получили доступ, в частности, к материалам производства по поводу возможных противоправных действий близких к руководству САП лиц.

6 сентября Кравченко отрицал свою причастность к "крышеванию" мошеннических колл-центров. На следующий день он подал заявление об отставке от должности генпрокурора.

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Об источнике: Украинская правда

Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредитель издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

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НАБУ новости Украины Офис генпрокурора Руслан Кравченко
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