Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Не выбрасывайте чайный пакетик: им можно очистить почти всю ванную

Константин Пономарев
13 сентября 2026, 17:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обычный чайный пакетик может удалить загрязнения со стекла, керамики и хромированных поверхностей. Стало известно, как применять его при уборке.
Чайным пакетиком можно очистить почти всю ванную
Чайным пакетиком можно очистить почти всю ванную / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему использованный чайный пакетик не стоит сразу выбрасывать
  • Какие поверхности в ванной он способен очистить до блеска
  • Что в составе чая помогает бороться с налетом и разводами

Использованный чайный пакетик может пригодиться не только для повторного заваривания. Эксперт по уборке рассказал, как с его помощью удалить мыльный налет и загрязнения со стекла, керамики и хромированных поверхностей.

Уборка ванной комнаты часто требует сразу нескольких средств: для душевой кабины, раковины, смесителей и других поверхностей. Однако директор клининговой компании Daily Poppins Найджел Берман утверждает, что часть бытовой химии можно заменить обычным использованным чайным пакетиком. Об этом пишет Mirror.

видео дня

По его словам, этот необычный способ особенно актуален для тех, кто ищет простые и недорогие решения для весенней уборки.

"Люди тратят целые состояния на специальные спреи, когда у них уже есть нечто столь же эффективное", - заявил Найджел Берман.

Как очистить ванную комнату чайным пакетиком

Эксперт советует не выбрасывать пакетик сразу после чаепития. Сначала ему нужно дать немного остыть, а затем использовать во влажном виде для протирания стеклянных, хромированных и керамических поверхностей.

Особенно хорошо такой способ, по словам Бермана, подходит для душевых перегородок, кранов, раковин и наружных поверхностей унитаза.

Эксперт советует не выбрасывать пакетик сразу после чаепития
Эксперт советует не выбрасывать пакетик сразу после чаепития / Фото: скриншот с Youtube

"Как только вы допьете чай, не выбрасывайте пакетик. Дайте ему немного остыть, затем используйте влажным, чтобы протереть стеклянные, хромированные и керамические поверхности. Завершите уборку салфеткой из микрофибры, и вы сразу увидите разницу", - пояснил эксперт.

При этом чайный пакетик не следует считать полноценной заменой дезинфицирующим средствам. Для участков, требующих особенно тщательной санитарной обработки, по-прежнему необходимо использовать предназначенные для этого составы.

Как чай помогает удалять загрязнения

Чай содержит природные растительные соединения, способные взаимодействовать с жиром и размягчать некоторые виды налета. Благодаря этому влажный пакетик может помочь удалить следы мыла, отпечатки пальцев и легкие загрязнения.

"Использованный чайный пакетик может выглядеть невзрачно, но он содержит множество натуральных веществ, которые удивительно хорошо расщепляют грязь", - отметил Берман.

Чай помогает удалять загрязнения
Чай помогает удалять загрязнения / Фото: скриншот с Youtube

Эксперт добавил, что после такой обработки на поверхности не остается липкого слоя, способного притягивать новую пыль.

Ранее Главред писал о том, что унитаз может быть грязнее, чем кажется. Бактерии могут сохраняться на бачке, основании и ручке. Еженедельная обработка этих поверхностей помогает поддерживать чистоту в ванной.

Также сообщалось о том, что матрас может прослужить дольше. Простая привычка поможет защитить его от провисания. Правильный уход помогает избежать преждевременного износа, появления вмятин и снижения комфорта во время сна.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
чай ванная лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удары нужно прекратить: Трамп выдвинул Зеленскому жесткий ультиматум

Удары нужно прекратить: Трамп выдвинул Зеленскому жесткий ультиматум

17:26Война
Украину накроет первое бабье лето: когда температура подскочит до +29 градусов

Украину накроет первое бабье лето: когда температура подскочит до +29 градусов

15:50Синоптик
РФ может усилить удары по западу Украины: какие объекты под прицелом

РФ может усилить удары по западу Украины: какие объекты под прицелом

15:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиены

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиены

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

Нужно ли закрывать крышку унитаза: ученые дали неожиданный ответ

Нужно ли закрывать крышку унитаза: ученые дали неожиданный ответ

Последние новости

18:40

Вселенная приблизится к финалу: ученые пояснили, что произойдет с космосом

18:29

Борис Джонсон был в поезде во время эвакуации пассажиров из-за дронов РФ - Der SpiegelВидео

18:17

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкойВидео

18:06

Покупка за бесценок из секонд-хенда удивила коллекционеров: цена поразила

17:31

Песню 1990 года придумали как шутку после смерти музыканта - она стала хитомВидео

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
17:30

Зачем мясо после жарки опускают в холодную воду: работает ли этот лайфхак

17:26

Удары нужно прекратить: Трамп выдвинул Зеленскому жесткий ультиматумВидео

17:26

Не выбрасывайте чайный пакетик: им можно очистить почти всю ванную

17:13

Землю ждет солнечный удар: к чему готовиться уже 14 сентября

Реклама
16:54

Финансовый гороскоп на 14–20 сентября: Стрельцам — шанс, Козерогам — перемены

16:51

Турист купил целое село в Испании "за копейки": зачем ему 44 пустых дома

16:47

Украинская ведущая похвасталась роскошной покупкой

16:40

Дизель приближается к рекордной отметке: что будет с ценами на АЗС дальше

16:34

Сад погибнет ещё до весны: какая ошибка мешает укоренению деревьев

16:27

Бытовая техника в СССР была роскошью: за что советские семьи отдавали несколько зарплат

16:11

Почему 14 сентября нельзя гулять в лесу: какой церковный праздник

16:08

Стиральная машина будет чистой и без запаха: сколько соды нужно насыпать в барабан

16:03

Не 30 сентября: когда теперь отмечают День Веры, Надежды и Любви

15:50

Украину накроет первое бабье лето: когда температура подскочит до +29 градусов

15:41

На что ловить карася осенью в холодной воде: наживка удивит опытных рыбаковВидео

Реклама
15:08

РФ может усилить удары по западу Украины: какие объекты под прицелом

14:52

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: где ситуация обостряется

14:36

Обрезка только навредит: какие растения точно не стоит трогать в сентябре

14:18

Утюг больше не будет пачкать одежду: как быстро очистить его от накипи и грязи

14:14

Прогулка с металлоискателем завершилась находкой века: сколько стоит клад

13:56

Что приобрести на случай отключения электричества: список техники на зиму

13:43

Впервые за 6 лет: Селин Дион феерично вернулась на сцену и не сдержала эмоцийВидео

13:34

Зачем бросать дрожжи в унитаз вечером: забытый народный лайфхак

13:16

Китайский гороскоп на завтра, 14 сентября: Змеям - расходы, Кроликам - приключения

13:15

Зачем ложка в барабане стиральной машины: решение распространенной проблемы

13:15

Обычный ламинат уходит в прошлое: какое покрытие покоряет интерьеры в 2026 году

13:13

В Кремле заговорили о трехсторонних переговорах по Украине: где они могут состояться

12:59

Жалко волосы: эксперт назвала главные ошибки при уходе за волосами

12:49

Секрет испанского сантехника: обычная бутылка очистит слив за пару секундВидео

12:29

РФ сделала циничное заявление после массированной атаки по Украине: что выдумали оккупанты

11:56

Отнюдь не "ясень": как правильно назвать дерево на украинском языке

11:36

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

11:27

Прощай, прошлое: 3 знака зодиака, чья личная жизнь изменится с 13 сентября

11:07

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

10:53

Защита от бед и приток денег в дом: как проводить древний ритуал с мылом

Реклама
10:14

В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

10:03

РФ обстреляла АЗС у границы с Польшей: вспыхнул масштабный пожар - первые детали

08:45

РФ массированно атакует запад Украины: в нескольких областях раздаются взрывы, есть раненый

08:41

В Татарстане прогремели взрывы: под ударом дронов мог оказаться НПЗ в НижнекамскеВидео

08:10

Украина 30 лет искала себя: Андрусив о том, как новая идеология может всё изменитьмнение

07:47

В чем кроется ключ к победе Украины над РФ: бывший министр США дал ответ

05:32

Зацветут пышным ковром: как и когда правильно сажать гиацинты осеньюВидео

04:23

Как за 10 минут приготовить капусту для голубцов – хитрый трюк от повара

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

03:41

Тест на IQ: нужно найти пиццу среди овощей за 13 секунд

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять