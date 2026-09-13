Не выбрасывайте чайный пакетик: им можно очистить почти всю ванную

Обычный чайный пакетик может удалить загрязнения со стекла, керамики и хромированных поверхностей. Стало известно, как применять его при уборке.

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Чайным пакетиком можно очистить почти всю ванную / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему использованный чайный пакетик не стоит сразу выбрасывать

Какие поверхности в ванной он способен очистить до блеска

Что в составе чая помогает бороться с налетом и разводами

Использованный чайный пакетик может пригодиться не только для повторного заваривания. Эксперт по уборке рассказал, как с его помощью удалить мыльный налет и загрязнения со стекла, керамики и хромированных поверхностей.

Уборка ванной комнаты часто требует сразу нескольких средств: для душевой кабины, раковины, смесителей и других поверхностей. Однако директор клининговой компании Daily Poppins Найджел Берман утверждает, что часть бытовой химии можно заменить обычным использованным чайным пакетиком. Об этом пишет Mirror.

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По его словам, этот необычный способ особенно актуален для тех, кто ищет простые и недорогие решения для весенней уборки.

"Люди тратят целые состояния на специальные спреи, когда у них уже есть нечто столь же эффективное", - заявил Найджел Берман.

Как очистить ванную комнату чайным пакетиком

Эксперт советует не выбрасывать пакетик сразу после чаепития. Сначала ему нужно дать немного остыть, а затем использовать во влажном виде для протирания стеклянных, хромированных и керамических поверхностей.

Особенно хорошо такой способ, по словам Бермана, подходит для душевых перегородок, кранов, раковин и наружных поверхностей унитаза.

Эксперт советует не выбрасывать пакетик сразу после чаепития / Фото: скриншот с Youtube

"Как только вы допьете чай, не выбрасывайте пакетик. Дайте ему немного остыть, затем используйте влажным, чтобы протереть стеклянные, хромированные и керамические поверхности. Завершите уборку салфеткой из микрофибры, и вы сразу увидите разницу", - пояснил эксперт.

При этом чайный пакетик не следует считать полноценной заменой дезинфицирующим средствам. Для участков, требующих особенно тщательной санитарной обработки, по-прежнему необходимо использовать предназначенные для этого составы.

Как чай помогает удалять загрязнения

Чай содержит природные растительные соединения, способные взаимодействовать с жиром и размягчать некоторые виды налета. Благодаря этому влажный пакетик может помочь удалить следы мыла, отпечатки пальцев и легкие загрязнения.

"Использованный чайный пакетик может выглядеть невзрачно, но он содержит множество натуральных веществ, которые удивительно хорошо расщепляют грязь", - отметил Берман.

Чай помогает удалять загрязнения / Фото: скриншот с Youtube

Эксперт добавил, что после такой обработки на поверхности не остается липкого слоя, способного притягивать новую пыль.

Ранее Главред писал о том, что унитаз может быть грязнее, чем кажется. Бактерии могут сохраняться на бачке, основании и ручке. Еженедельная обработка этих поверхностей помогает поддерживать чистоту в ванной.

Также сообщалось о том, что матрас может прослужить дольше. Простая привычка поможет защитить его от провисания. Правильный уход помогает избежать преждевременного износа, появления вмятин и снижения комфорта во время сна.

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Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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