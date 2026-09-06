Зачем женщины кладут чайные пакетики под мышки: секретный трюк

Чайные пакетики под мышками могут стать простым способом борьбы с потом и запахом. Как правильно использовать зеленый чай и каково действие танинов.

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Зелёный чай используют как натуральное средство для подмышек / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему зеленый чай может уменьшать потоотделение

Как правильно прикладывать чайные пакетики к подмышкам

Какие еще домашние средства используют против пота

Использованные или увлажненные пакетики зеленого чая иногда применяют в качестве простого домашнего средства для борьбы с потливостью и неприятным запахом под мышками. Этот способ приобрел популярность среди сторонников натурального ухода за телом. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает издание El Cronista, сторонники этого метода связывают его возможный эффект с дубильными веществами - танинами, которые содержатся в зеленом чае и обладают вяжущими свойствами. В то же время надёжных научных доказательств того, что чайные пакетики могут существенно уменьшать потоотделение, недостаточно, поэтому этот способ следует воспринимать именно как домашнюю практику, а не как медицинский метод лечения.

Как используют пакетики зеленого чая

Основной интерес к зеленому чаю в данном случае связан с танинами. Эти растительные соединения обладают вяжущим действием и могут создавать ощущение временной сухости кожи.

Обычно домашнюю процедуру проводят следующим образом:

Замачивание: пакетики зеленого чая погружают в тёплую воду на несколько минут.

пакетики зеленого чая погружают в тёплую воду на несколько минут. Подготовка: после этого их достают и слегка отжимают, чтобы они оставались влажными, но с них не стекала вода.

после этого их достают и слегка отжимают, чтобы они оставались влажными, но с них не стекала вода. Нанесение: пакетики прикладывают к чистой коже подмышек.

пакетики прикладывают к чистой коже подмышек. Выдержка: их оставляют на коже на несколько минут, после чего кожу можно промыть и высушить.

Важно не наносить чайные пакетики на раздражённую, повреждённую или травмированную кожу. Если после процедуры появились покраснения, зуд или жжение, её следует прекратить.

Видео о том, что делать при повышенном потоотделении, можно посмотреть здесь:

Какие еще домашние средства используют

Для борьбы с неприятным запахом и чрезмерной влажностью кожи сторонники домашних методов также используют пищевую соду, яблочный уксус и лимонный сок. Однако эти средства также могут раздражать чувствительную кожу, поэтому их не следует наносить на поврежденные участки.

Если потоотделение стало чрезмерным, регулярно возникает даже в состоянии покоя или существенно мешает повседневной жизни, лучше обратиться к врачу. Постоянная сильная потливость может иметь различные причины и требовать профессиональной оценки.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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