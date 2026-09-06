Кратко:
- Что известно о рождении малыша Натали Портман
- С кем ее сфотографировали на прогулке
Популярная голивудская актриса Натали Портман стала мамой в третий раз.
Как видно на фотографиях, полученных изданием Page Six, актриса родила третьего ребенка, первого от своего бойфренда Танги Дестебла. На снимках Портман и Дестебл гуляют по Парижу, Дестебл держит новорожденного в слинге на груди.
Посмотреть фото пары можно тут.
Хотя обладательница премии "Оскар" и ее 46-летний партнер держали свои отношения в секрете с начала 2025 года, Портман публично объявила о своей беременности в прошлом году.
В апреле звезда "Черного лебедя" рассказала Harper’s Bazaar о "привилегии" и "чуде" расширения своей семьи.
"Мы с Танги очень рады", - восторженно сказала она изданию, уточнив, что это "вероятно, ее последняя попытка" забеременеть.
"В это время царит спокойствие, и я хорошо себя знаю: с кем хочу проводить время, какую энергию хочу видеть рядом", - объяснила Портман. "Это делает каждый день таким прекрасным".
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О персоне: Натали Портман?
Натали Портман - американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Чёрный лебедь" (2010), сообщает "Википедия".
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