Картофель начнёт гнить к зиме: чего нельзя делать после уборки

О чем вы узнаете:
- Чего нельзя делать с картофелем сразу после уборки
- Какая температура оптимальна для хранения картофеля до весны
- Как правильно хранить урожай, чтобы он не сгнил
Выкопать картофель - это только половина дела, ведь из-за ошибок в первые дни после сбора урожая можно значительно сократить срок его хранения. Избыточная влага, отсутствие вентиляции и механические повреждения кожуры создают благоприятные условия для развития гнили и плесени. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание "24 Канал", правильно подготовить картофель к длительному хранению поможет соблюдение базовых правил.
Не складывайте только что выкопанный картофель в плотную тару
Не стоит пересыпать только что выкопанный картофель в герметичные емкости или полиэтиленовые пакеты. Внутри скапливается влага, из-за чего клубни могут быстрее портиться. Для временной просушки лучше разложить картофель тонким слоем в сухом, затененном и хорошо проветриваемом месте.
Не оставляйте клубни надолго под солнцем
Картофель не рекомендуется долго сушить под прямыми солнечными лучами. Под воздействием света кожура может зеленеть, а в клубнях накапливается больше гликоалкалоидов, в частности соланина. Поэтому для просушки лучше выбрать затененное место с хорошей циркуляцией воздуха.
Не мойте картофель перед длительным хранением
Излишняя влага повышает риск порчи, особенно если клубни сразу сложить в закрытую тару. Если картофель предназначен для длительного хранения, лучше его не мыть, а дать почве подсохнуть и осторожно очистить от остатков земли.
Сразу отсортируйте поврежденные клубни
Поврежденный, надрезанный, мягкий или подгнивший картофель необходимо отделить от здоровых клубней. Даже одна картофелина с признаками гнили может стать источником распространения порчи на соседние запасы.
Следите за температурой в хранилище
Для большинства сортов картофеля при длительном хранении оптимально поддерживать температуру примерно 4–7 градусов тепла. При более высокой температуре клубни быстрее теряют качество и начинают прорастать. Чрезмерное охлаждение также нежелательно, поскольку может привести к накоплению сахаров и изменению вкуса.
Видео о том, как правильно копать картофель, можно посмотреть здесь:
Выбирайте тару с хорошей вентиляцией
Для хранения подойдут деревянные или пластиковые ящики с вентиляционными отверстиями, корзины или другая тара, обеспечивающая циркуляцию воздуха. Картофель лучше хранить в темном месте, ведь свет способствует позеленению клубней.
Не допускайте повышенной влажности
Помещение для хранения картофеля должно быть сухим и хорошо вентилируемым. Повышенная влажность создает благоприятные условия для развития гнили, поэтому важно не допускать образования конденсата.
Храните картофель отдельно от фруктов
Картофель не следует хранить непосредственно вместе с яблоками и другими фруктами, которые выделяют этилен. Для длительного хранения лучше держать овощи и фрукты отдельно.
Периодически перебирайте запасы
В течение зимы картофель желательно регулярно осматривать и перебирать. Клубни, которые стали мягкими, мокрыми или начали гнить, нужно своевременно удалять, чтобы снизить риск распространения порчи на остальные запасы.
Правильная подготовка картофеля сразу после выкопки, сухое и темное помещение, достаточная вентиляция и регулярный контроль состояния клубней помогут сохранить урожай в хорошем качестве в течение длительного времени.
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
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