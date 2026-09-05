Картофель начнёт гнить к зиме: чего нельзя делать после уборки

Как хранить картофель до весны, чтобы он не гнил и не прорастал. Основные ошибки после уборки урожая, правильная температура, тара и условия хранения урожая.

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Что делать с картофелем после уборки / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Чего нельзя делать с картофелем сразу после уборки

Какая температура оптимальна для хранения картофеля до весны

Как правильно хранить урожай, чтобы он не сгнил

Выкопать картофель - это только половина дела, ведь из-за ошибок в первые дни после сбора урожая можно значительно сократить срок его хранения. Избыточная влага, отсутствие вентиляции и механические повреждения кожуры создают благоприятные условия для развития гнили и плесени. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "24 Канал", правильно подготовить картофель к длительному хранению поможет соблюдение базовых правил.

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Не складывайте только что выкопанный картофель в плотную тару

Не стоит пересыпать только что выкопанный картофель в герметичные емкости или полиэтиленовые пакеты. Внутри скапливается влага, из-за чего клубни могут быстрее портиться. Для временной просушки лучше разложить картофель тонким слоем в сухом, затененном и хорошо проветриваемом месте.

Не оставляйте клубни надолго под солнцем

Картофель не рекомендуется долго сушить под прямыми солнечными лучами. Под воздействием света кожура может зеленеть, а в клубнях накапливается больше гликоалкалоидов, в частности соланина. Поэтому для просушки лучше выбрать затененное место с хорошей циркуляцией воздуха.

Не мойте картофель перед длительным хранением

Излишняя влага повышает риск порчи, особенно если клубни сразу сложить в закрытую тару. Если картофель предназначен для длительного хранения, лучше его не мыть, а дать почве подсохнуть и осторожно очистить от остатков земли.

Сразу отсортируйте поврежденные клубни

Поврежденный, надрезанный, мягкий или подгнивший картофель необходимо отделить от здоровых клубней. Даже одна картофелина с признаками гнили может стать источником распространения порчи на соседние запасы.

Следите за температурой в хранилище

Для большинства сортов картофеля при длительном хранении оптимально поддерживать температуру примерно 4–7 градусов тепла. При более высокой температуре клубни быстрее теряют качество и начинают прорастать. Чрезмерное охлаждение также нежелательно, поскольку может привести к накоплению сахаров и изменению вкуса.

Видео о том, как правильно копать картофель, можно посмотреть здесь:

Выбирайте тару с хорошей вентиляцией

Для хранения подойдут деревянные или пластиковые ящики с вентиляционными отверстиями, корзины или другая тара, обеспечивающая циркуляцию воздуха. Картофель лучше хранить в темном месте, ведь свет способствует позеленению клубней.

Не допускайте повышенной влажности

Помещение для хранения картофеля должно быть сухим и хорошо вентилируемым. Повышенная влажность создает благоприятные условия для развития гнили, поэтому важно не допускать образования конденсата.

Храните картофель отдельно от фруктов

Картофель не следует хранить непосредственно вместе с яблоками и другими фруктами, которые выделяют этилен. Для длительного хранения лучше держать овощи и фрукты отдельно.

Что любит и чего не любит картофель / Инфографика: Главред

Периодически перебирайте запасы

В течение зимы картофель желательно регулярно осматривать и перебирать. Клубни, которые стали мягкими, мокрыми или начали гнить, нужно своевременно удалять, чтобы снизить риск распространения порчи на остальные запасы.

Правильная подготовка картофеля сразу после выкопки, сухое и темное помещение, достаточная вентиляция и регулярный контроль состояния клубней помогут сохранить урожай в хорошем качестве в течение длительного времени.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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