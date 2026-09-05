Тест на внимательность: нужно найти кролика среди кошек за 5 секунд

Головоломки на внимательность заставляют мозг работать быстрее и замечать детали, которые легко упустить.

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Нужно найти кролика / Фото: JagranJosh

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд изображение может показаться обычным, однако среди большого количества похожих деталей спрятаны объекты, которые нужно заметить как можно быстрее.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти кролика, который спрятался среди кошек. На выполнение задания дается всего 5 секунд.

На изображении много кошек с разными мордочками, поэтому кролика легко не заметить. Схожие черты животных и большое количество деталей намеренно затрудняют поиск.

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Установите таймер на 5 секунд и попробуйте найти спрятанного кролика. Внимательно осмотрите всё изображение и не сосредотачивайтесь только на самых заметных деталях.

Нужно найти кролика среди кошек за 5 секунд / Фото: JagranJosh

Оптические иллюзии и головоломки могут тренировать концентрацию, внимательность и способность быстро находить нужные объекты среди большого количества деталей. В то же время такие задания не являются научным тестом на уровень интеллекта - это прежде всего развлечение для проверки наблюдательности.

Если вы не успели найти кролика за 5 секунд, ниже можно проверить правильный ответ. Он спрятался в нижней половине изображения, среди большого количества кошек.

Ответ на головоломку / Фото: JagranJosh

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти кота среди лисиц за 7 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в тесте, где нужно было найти число 58 среди 56 за 7 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

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