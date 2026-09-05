Часто сбивают с толку — в чем разница между can и could в английском языке

Узнайте, когда использовать каждый модальный глагол и как правильно строить предложения.

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Как правильно использовать модальные глаголы / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как правильно использовать can и could

Чем отличаются may, might, must и have to

Когда употреблять should и ought to

Модальные глаголы в английском языке часто сбивают с толку тех, кто его изучает. Особенно это касается пары can и could, ведь они могут передавать схожие значения, но используются в разных ситуациях.

Главред узнал, что для правильного построения предложений важно понимать, когда использовать каждую из форм. Школа английского языка Study Less на своём YouTube-канале объяснила основные правила использования модальных глаголов.

видео дня

Can и could: в чём разница в английском языке

Главное отличие между can и could заключается в том, что can обычно используется для обозначения возможности или способности в настоящем времени, тогда как could может относиться к прошлому или использоваться для вежливого обращения.

"Can - настоящее время. Could - прошедшее время или вежливое обращение", - пояснили в Study Less.

May и might: как говорить о вероятности

Помимо can и could, в английском языке есть и другие модальные глаголы, которые помогают выражать разрешение, предположение или вероятность.

"May - разрешение или уверенная вероятность. It may rain today. Might - менее уверенная вероятность. I might be late today", - отметил автор видео.

Must и have to: в чём разница

Для выражения обязанности в английском языке используют, в частности, must и have to. Однако эти конструкции имеют разные оттенки значения.

"Must - внутренняя обязанность, обязательство. I must call her. Have to - внешнее требование. Например, you have to wear a uniform", - отметили в школе.

Should и ought to: как дать совет на английском

Модальные конструкции should и ought to используются, когда нужно сказать, что человеку стоит или следует что-то сделать. Они часто встречаются в советах и рекомендациях.

"Should или ought to - когда следует или стоит что-то сделать. Совет. You should see a doctor", - добавил автор видео.

Смотрите видео с объяснением:

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Об источнике: Study Less Study Less - это онлайн-школа английского языка нового формата, ориентированная на результат: довести каждого студента до необходимого ему уровня. Школа основана на трех ключевых компонентах для достижения успеха: теория, практика и использование языка в реальной жизни. На YouTube насчитывается 19,6 тыс. подписчиков, а в TikTok - 10,5 тыс. подписчиков.

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