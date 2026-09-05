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"Балтия за 3 дня": "Мадяр" предупредил НАТО об опасном плане Путина

Мария Николишин
5 сентября 2026, 16:00
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"Мадяр" подчеркнул, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал.
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'Балтия за 3 дня': 'Мадяр' предупредил НАТО об опасном плане Путина
"Мадяр" предупредил НАТО о возможном вторжении РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/robert_magyar, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления "Мадяра":

  • Быстрый удар РФ по странам Балтии не исключен
  • В августе РФ запускала до 300 "Шахедов" ежедневно
  • У НАТО нет единой позиции по противодействию дронам

Страна-агрессор Россия может рискнуть и попытаться оккупировать страны Балтии за считанные дни, как ранее планировала сделать это со столицей Украины. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди в интервью SVT.

По его словам, "Киева за 3 дня" больше никогда не будет, но российский диктатор Владимир Путин может решиться на аналогичный сценарий в отношении союзников Украины.

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"Киева за 3 дня больше никогда не будет, а вот не будет ли Балтии за 3 дня - я не уверен. Страны НАТО сильно недооценивают свою готовность к войне с использованием современных технологий", - предупредил командующий СБС.

"Мадяр" также обратил внимание Альянса на то, что дрон - чума третьего тысячелетия, и это не метафора, а математика. Он отметил, что в августе Россия в среднем запускала по Украине около 300 "Шахедов" ежедневно.

'Балтия за 3 дня': 'Мадяр' предупредил НАТО об опасном плане Путина
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

По его мнению, ни одна армия мира не готова к атакам такого масштаба, а использование традиционных средств ПВО для перехвата такого количества дронов стало бы чрезмерной нагрузкой для любой экономики.

Кроме того, командующий СБС добавил, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал. Речь идет о производстве и применении дронов и ракет, развитии систем ПВО, а также подготовке к возможной мобилизации.

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"Мадяр" убежден, что Кремль видит: НАТО до сих пор не сформировало однозначной позиции по противодействию таким угрозам.

Роберт Бровди
Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Россия хочет расшатать ситуацию на территории ЕС

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отмечал, что все теракты и провокации в Европе происходят по единому плану и замыслу Кремля.

По его мнению, гибридная война РФ уже идет полным ходом против Европы.

"Это нужно России, чтобы расшатать ситуацию, создать хаос на территории ЕС и расколоть Евросоюз и НАТО. Европейцы этого не понимают и думают, что где-то там российские спецслужбы проводят какие-то диверсионно-разведывательные действия. Каждый раз, когда спецслужбы европейских стран начинают расследование очередного теракта, обязательно находят "уши" Кремля, торчащие оттуда", - убежден он.

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НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Угроза вторжения РФ в страны НАТО - что известно

Как сообщал Главред, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявляла, что Россия может использовать территорию Беларуси для обострения напряженности и провокаций против стран НАТО.

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия может нанести авиационные, ракетных или беспилотных ударов либо осуществить ограниченное вторжение в одну или несколько стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО применить статью 5 и ответить в соответствии с ней.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится о возможности нападения России на страны НАТО и убежден, что Москва не планирует атаковать территорию Альянса.

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О персоне: Роберт Бровди

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975 года, Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

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