Путин приказал прекратить удары по Киеву: в Кремле раскрыли причину и сроки

Песков заявил, что с полуночи 5 сентября Россия приостановит удары по Киеву.

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Владимир Путин, Уиткофф и Кушнер прибыли в РФ, Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, Кирилл Дмитриев

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Путин приказал на трое суток прекратить удары по Киеву

Прекращение огня начнётся с полуночи 5 сентября

Причина - визит американских переговорщиков

Российский диктатор Владимир Путин распорядился с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Решение связано с прибытием в Киев американских переговорщиков. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает российское агентство ТАСС.

Песков подтвердил, что Путин сегодня примет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В Кремле не стали уточнять, с какими именно предложениями они прибыли в Москву.

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По его словам, Москва решила прекратить атаки на Украину, поскольку в Киеве также состоится встреча с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Соответствующее распоряжение Путина вступает в силу с полуночи 5 сентября.

В то же время Песков отметил, что вопросы о последовательности визитов - сначала в Москву, а затем в Киев - следует адресовать самим американским представителям.

"Вчера сам Трамп сказал, что о новых идеях речи не идет. Это было заявление президента США", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных новых предложениях по урегулированию войны против Украины.

Между тем российский представитель Кирилл Дмитриев опубликовал кадры встречи с Уиткоффом и Кушнером.

Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера встретил Дмитриев / Фото: Кирилл Дмитриев

Почему Украина прекратит удары по РФ - объяснение президента

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Украина не будет наносить воздушные удары по России на время визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. После этого американскую делегацию ожидают в Киеве.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

По словам главы государства, решение связано с необходимостью обеспечить безопасность американских представителей во время их перемещения. В то же время Киев ожидает от Москвы ответного шага – воздержаться от воздушных атак на период, необходимый для проведения переговоров и решения связанных с визитом логистических вопросов.

"С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна аналогично обеспечить затишье без своих воздушных ударов на то время, которое необходимо для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина уже готовится к контактам с американской стороной. Киев рассчитывает на конструктивные переговоры и конкретные предложения, которые могут помочь приблизить окончание войны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко обратил внимание, что заявленная Кремлем пауза касается только Киева.

"Путин дает указание трое суток не бить по Киеву, по гражданским. Но не дает указаний не бить по Киевщине и другим регионам и городам Украины. И это "прекращение огня", - написал он.

По мнению Коваленко, такая позиция в очередной раз свидетельствует о нежелании России завершать войну.

Прекращение огня - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправятся в Киев и Москву. По его словам, переговорщики везут предложение о прекращении войны для переговоров в Киеве и Москве. Согласно сообщению, Уиткофф и Кушнер прибудут в Киев 6 сентября после поездки в Москву.

Подразделения Сил обороны Украины получили приказ соблюдать перемирие. Установлен режим тишины на линии боевого столкновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября.

Глава ОП Кирилл Буданов сообщил, что Украина получила предложение о прекращении огня. Он также отметил, что это предложение о прекращении огня донесли лично Владимиру Путину.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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